ضبط 5 تكاتك مخالفة في حملة بـ كفر شكر

تمكنت الأجهزة المحلية فى مدينة كفر شكر من ضبط 5 تكاتك مخالفة فى حملة لإزالة الإشغالات، بالاشتراك مع شرطة المرافق، وتم رفع عددا من الاشغالات للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم اليومية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف نائبى رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

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محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة



وشدد رئيس مدينة كفر شكر على مسئولى مجلس المدينة بضرورة الاهتمام بكل مطالب واحتياجات المواطنين وخصوصا رفع الاشغالات وضبط التوك توك المخالف للتسهيل عليهم في تحركاتهم اليومية وعدم تعطل حركة المرور.

فى سياق متصل قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع حي شرق شبرا الخيمة ، حيث تمت إزالة عدد من الإشغالات والأكشاك المخالفة بشارع المرجوشي و أسفل كوبري 15مايو وبدأ محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال تطهير الشوارع باستخدام معدات لرش شوارع الحي و أمام المساجد والكنائس موجها بتكثيف أعمال التطهير واستمرارها بشكل يومي والتأكيد على أن يتم التطهير في الأماكن المغلقة.

وتابع محافظ القليوبية الحملة بإزالة الباعة الجائلين وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة على ترعه الاسماعيلية بمسطرد وغلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام ، وأكد الهحان على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم.

وخلال الجولة تم ضبط أكثر من 75 شيشة بعدد من المقاهي والكافتيريات المطلة على ترعة الإسماعيلية بمسطرد، وعلى الفور وجه المحافظ بعمل محضر لصاحبها مع تشميع وغلق للكافتيريات.

كما تفقد المحافظ موقف مسطرد وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.

من جانبها اغلقت الأجهزة التنفيذية فى الخانكة مصنع لفرم رئيش الدواجن بمنطقة ابوزعبل وتشميعه لعمله بدون ترخيص واصدار روائح كريهة مخالفا لقانون البيئة ، كما تم فصل التيار الكهربي عنه وضبط 5 سيارات محملة بريش الدواجن وتم التحفظ عليهم بالمجلس.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة أيضا من ضبط حالة مباني بالطوب الابيض علي الارض الزراعية بطريق عزبة الابيض بمساحة 150 متر في الخانكة بحضور طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة وصباح إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل ومسئولي الإشغالات فى الخانكة.

من ناحية اخرى تابع الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة اعمال رفع التراكمات من جميع نقاط التجميع من مناطق الحى من شارع ١٥ مايو وشارع ١٣٥ ومنطقه بهتيم ومسطرد وشارع ترعه الاسماعيليه وتم رفع القمامة من هذه المناطق.