العدوى تزداد.. السعودية تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، قفزة جديدة في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، رصدت وزارة الصحة السعودية، 1318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية إلى 484539 حالة.

وسجلت الوزارة 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 7789 حالة.

وتعافى 1290 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 465546.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11204 والحالات الحرجة 1438 حالة.

وأكدت الوزارة أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، داعية الجميع إلى أهمية الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.