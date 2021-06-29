هاني شاكر يكشف سر نشاطه الفني مؤخرا وسبب تفكيره في التمثيلI خاص

طرح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة منذ يومين، وهي “لو سمحتوا” من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

سر عودة هاني شاكر للتمثيل

وظهر هاني شاكر في كليب أغنية لو سمحتوا وبوستراتها بلوك جديد، استعان في اختياره بمبدع متخصص لتغيير شكله، إلى جانب آراء زوجته وابنه شريف.

وقال هاني شاكر في حوار خاص مع موقع “صدى البلد”، إنه لم يتوقع ردود الفعل الكبيرة حول صورته الأخيرة، وكشف سر نشاطه الفني مؤخرا ورغبته في العودة إلى التمثيل.

عن نشاطه الفني، قال هاني شاكر: "شعرت خلال فترة كورونا، أن العمل النقابي أخذني قليلا من عملي الفني، وقررت أن أهتم بهاني شاكر الفنان أكثر وأن أكون متكرر التواجد على السوشيال ميديا بأعمالي".

وأضاف: "قررت التركيز على طرح أغاني سينجل بعدما أصبح الاهتمام بالألبوم قليلا عن قبل، وأقدم أعمالا مختلفة، وأعد الجمهور بتقديم كل جديد خلال الفترة المقبلة".

وعن سبب تفكيره في العودة للتمثيل، أوضح هاني شاكر: "الكليبات الأخيرة مع كارول سماحة والمخرجة بتول عرفة شجعتني كثيرا على العودة إلى التمثيل، وفتحت نفسي بعد ما كنت متخيل إني نسيت التمثيل.. وأتمنى العودة من بوابة الدراما قريبا".