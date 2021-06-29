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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر يكشف سر نشاطه الفني مؤخرا وسبب تفكيره في التمثيلI خاص

هاني شاكر
هاني شاكر

طرح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة منذ يومين، وهي “لو سمحتوا” من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

سر عودة هاني شاكر للتمثيل

وظهر هاني شاكر في كليب أغنية لو سمحتوا وبوستراتها بلوك جديد، استعان في اختياره بمبدع متخصص لتغيير شكله، إلى جانب آراء زوجته وابنه شريف. 

 

وقال هاني شاكر في حوار خاص مع موقع “صدى البلد”، إنه لم يتوقع ردود الفعل الكبيرة حول صورته الأخيرة، وكشف سر نشاطه الفني مؤخرا ورغبته في العودة إلى التمثيل. 

 

عن نشاطه الفني، قال هاني شاكر: "شعرت خلال فترة كورونا، أن العمل النقابي أخذني قليلا من عملي الفني، وقررت أن أهتم بهاني شاكر الفنان أكثر وأن أكون متكرر التواجد على السوشيال ميديا بأعمالي".

 

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هاني شاكر في حوار خاص: نقابة الموسيقيين ظلمتني فنيا.. وأعود للتمثيل قريبا

 

وأضاف: "قررت التركيز على طرح أغاني سينجل بعدما أصبح الاهتمام بالألبوم قليلا عن قبل، وأقدم أعمالا مختلفة، وأعد الجمهور بتقديم كل جديد خلال الفترة المقبلة".

 

وعن سبب تفكيره في العودة للتمثيل، أوضح هاني شاكر: "الكليبات الأخيرة مع كارول سماحة والمخرجة بتول عرفة شجعتني كثيرا على العودة إلى التمثيل، وفتحت نفسي بعد ما كنت متخيل إني نسيت التمثيل.. وأتمنى العودة من بوابة الدراما قريبا".

هاني شاكر لو سمحتوا تامر حسين عزيز الشافعي أغاني هاني شاكر هاني شاكر نقيب الموسيقيين

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