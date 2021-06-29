مستقبل وطن بـ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو المجيدة

هنأت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بالعيد الثامن لـ ثورة 30 يونيو المجيدة.



وأصدرت أمانة الحزب برئاسة المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة بياناً أكدت فيه أن 30 يونيو هي ثورة شعبية عظيمة ساند فيها جيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل الشعب المصري في التخلص من الجماعة الإرهابية التي كادت تقضى على الهوية المصرية للأبد فجاءت الثورة المجيدة لتحفظها من الضياع في نفق مظلم وأهدت مصر قائدا وطنيا مخلصا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد للدولة هيبتها ووحد شعبها ومؤسساتها ويقود حاليا أروع مسيرة للإنجازات والتنمية في منطقة الشرق الاوسط.



وطالب البيان أبناء محافظة كفر الشيخ،مستقيل وطن بكفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو المجيدة والمصريين جميعا بالتكاتف والتلاحم خلف القيادة السياسية لاستكمال الإنجازات الكبرى في شتى المجالات والمضي قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع أرجاء البلاد.