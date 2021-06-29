عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بـ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو المجيدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بالعيد الثامن لـ ثورة 30 يونيو المجيدة.


وأصدرت أمانة الحزب برئاسة المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة بياناً أكدت فيه أن 30 يونيو هي ثورة شعبية عظيمة ساند فيها جيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل الشعب المصري في التخلص من الجماعة الإرهابية التي كادت تقضى على الهوية المصرية للأبد فجاءت الثورة المجيدة لتحفظها من الضياع في نفق مظلم وأهدت مصر قائدا وطنيا مخلصا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد للدولة هيبتها ووحد شعبها ومؤسساتها ويقود حاليا أروع مسيرة للإنجازات والتنمية في منطقة الشرق الاوسط.

محافظ كفر الشيخ : ثورة 30 يونيو عنوان لإرادة المصريين

رئيس جامعة كفر الشيخ: ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر


وطالب البيان أبناء محافظة كفر الشيخ،مستقيل وطن بكفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو المجيدة والمصريين جميعا بالتكاتف والتلاحم خلف القيادة السياسية لاستكمال الإنجازات الكبرى في شتى المجالات والمضي قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع أرجاء البلاد.

30 يونيو ثورة 30 يونيو كفر الشيخ مصر مستقبل وطن

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ : ثورة 30 يونيو عنوان لإرادة المصريين

رئيس جامعة كفر الشيخ: ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر

استكمال توصيل الغاز الطبيعي لمنازل بيلا في كفر الشيخ.. صور

اجتماع بـ «كفر الشيخ التجارية» لحل مشاكل شعبة إلحاق العمالة بالخارج.. صور

الملحق الثقافي الأردني : جامعة كفر الشيخ قبلة طلاب الدول العربية.. صور

تحصين 36 ألف رأس ماشية بـ كفر الشيخ ضد «القلاعية» والوادي المتصدع

غرف العمليات بكفر الشيخ : لم نتلق شكاوى من الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية

بعد إكتمال التشطيبات.. مركز أورام كفر الشيخ يظهر للنور قريباً.. صور

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف نظام تنسيق الجامعات بعد تطبيق امتحانات الثانوية العامة الجديدة

سعر الذهب فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

نشرة المرأة والصحة: أعراض الفطر الأخضر.. مرضى كورونا أكثر عرضة لشلل نصفي

أسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة .. 8 أمور تجعلك تصومها

وزير التعليم يزف أخبارا سارة لـ طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

كيف حارب البرلمان مخاطر تطبيق التيك توك بعد قضية حنين حسام؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

وزير التعليم يكشف تفاصيل الشكل النهائي لـ امتحانات الثانوية العامة

دولة عربية تحصل على 100 مليون دولار لمواجهة كورونا

الأهلي يعلن غياب وليد سليمان لمدة شهر

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

السعودية تبدأ تلقيح الأطفال ضد كورونا

رسميا .. إقالة أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

دب الماء أقوى مخلوق على الأرض.. طوله 1 مللي ويمكنه العيش في الفضاء|فيديو

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

فيديوجراف.. رد حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب على التسجيل الصوتي المسرب

أول رادار مصري| القوات المسلحة تستعرض إمكانيات الدفاع الجوي بمناسبة عيدها

المزيد

ساحة رأي

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ