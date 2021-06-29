الفتوى الإلكترونية : وجود الكعبة في لعبة فورت نايت مشهد عبثي.. فيديو

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إن لعبة فورت نايت تتضمن تجسيدا للكعبة الشريفة ، مؤكدا أن اللعبة تشكل عبثا بهوياتنا ومقدساتنا.

وأضاف الحديدي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور” أن مجرد وجود الكعبة الشريفة في لعبة "فورت نايت" يعنى الكثير.

يعد هاني عبد الرحمن ، نجمًا عالميًا بعد أن اكتسب شهرة كأفضل لاعبى "Fortnite - فورت نايت" في العالم.

وأعلن عبر حسابه الشخصى على تويتر عن تأليف كتاب لتعليم الطرق الخاصة للعبة.



ووفقا لتقرير "بيزنس انسايدر"، سيقوم "هاني عبد الرحمن " الآن بمشاركة بعض خبرته فى الألعاب فى كتاب جديد بعنوان: "وهذا الكتاب للاعبين أكبر من عمر ٥ سنوات، ويغطي مجموعة واسعة من الموضوعات ومن المتوقع أن يتعلم القراء كيفية إنشاء كمبيوتر للألعاب، وكيفية التدريب والتحسين في ألعابهم المفضلة، وكيفية بناء فريق تنافسي، وكيفية تكوين مجتمع عبر الإنترنت، وسيتم إصدار الكتاب الأول والثانى له في سبتمبر القادم .

وتحتل لعبة "فورت نايت - Fortnite" مرتبة الصدارة في العالم اليوم. كما أصبحت هاجساً ينتشر كالفيروس بين المراهقين. ففي حديث مؤخر لي مع طلبة في مدرسة ثانوية، هاج الجميع وتحمسوا فور ذكري لكلمة "فورت نايت".

جدير بالذكر أنه خلال الشهر الماضي لوحده فقط لُعبت اللعبة من قبل أكثر من ٤٠ مليون شخص، كما قد تم الإعلان عن كأس العالم للعبة فورت نايت Fortnite: World Cup بجائزة تفوق قيمتها ١٠٠ مليون دولار أمريكي.

لعبة فورت نايت

تتوفر لعبة فورت نايت Fortnite Battle Royale، للتحميل على منصات متعددة من بينها أجهزة التحكم بالألعاب وأجهزة الكمبيوتر وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية أندرويد وIos، ولكن يعد هذا الإصدار من لعبة المعارك فورتانيت الأكثر شعبية الآن ليس مجانيا مثل النسخة الأصلية لذا سيتعين على المستخدمين الدفع من أجل الاستمتاع بالمعركة.

وقد حازت لعبة القتال الشهيرة فورت نايت Fortnite، على شعبية كبيرة بين الشباب منذ إصدارها في يوم 27 من شهر يوليو عام 2017، حيث قامت شركة Epic Games المطورة للعبة بإطلاق عدة إصدارات مخصصة للأجهزة الذكية المحمولة ولكن يتطلب تحميلها عدة مواصفات حتى تعمل على الجهاز بسلاسة.