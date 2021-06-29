عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد دعوى النواب لتغليظ العقوبات| آليات التنفيذ تعوق تطبيق قانون التحرش الجنسي

أرشيفية
أرشيفية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب على مشروع قانون يدعو لتعديل قانون العقوبات الخاص بـ التحرش الجنسي ، ومرر البرلمان هذا القانون الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.

وبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير و التحرش الجنسي ، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري "حوالي 636 دولار".

ولكن التعديلات الأخيرة تغلظ العقوبات، فلن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه مصري "6369 دولارا"، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

ردع مجتمعي

وفي هذا الشأن قالت قالت نجوى إبراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، إن تعديل العقوبة الخاصة بـ التحرش الجنسي وتحويلها من جنحة إلى جناية، أمر في غاية الأهمية ومن شأنه أن يشكل ردع مجتمعي كبير لـ ظاهرة التحرش وما ينتج عنها من تعدى على الضحية من الجاني.

إشكاليات التطبيق

وأضافت نجوى خلال تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الإشكالية الكبرى في قضايا التحرش ستظل في آليات التنفيذ بدءاً من ضبط الجاني وتسهيل إجراءات عمل المحاضر للضحايا وتوفير أدلة الإثبات، وإقناع الشهود بالشهادة أمام النيابة، بجانب اقتناع القضاة بتوقيع عقوبة مشددة على الجاني، مشيرة إلى أنه غالباً ما يلجأ القضاة في مثل هذا النوع من القضايا إلى استخدام مادة  ١٧ الخاصة بالرأفة في القضايا الجنائية وتخفيف العقوبة على المجني عليه مراعاة لمستقبله، وهو ما شهدنا في الحكم الأولى على متحرش الزقازيق الذي صدر حكمًا بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ خوفًا على مستقبله، على عكس الوصول لعقوبة أشد في الاستئناف وهو ما يختلف من قاض لآخر، فضلًا عن أنه يعد انتصار كبير جدًا.

التعامل مع الضحية

وأشارت إلى أن الجزء الأهم بعيدًا عن التغليظ هو تطبيقها، والأمر الحاكم هنا هو كيفية التعامل مع الضحية وتسريع الإجراءات، وحل الإشكاليات التي تظهر عند تحرير المحضر من تحرير البلاغات الكيدية وعبء الإثبات و الشهود أمام النيابة وغيرها. وبالتالي نحن بحاجة إلى جانب التغليظ هو متابعة آليات إنفاذ القانون.

واختتمت قائلة: " أما بالنسبة لتمرير التعديل فى جلسة المناقشة العامة بالمجلس، أتوقع أن تشهد المناقشة خلاف حول قيمة الغرامة الموقعة، ومدة العقوبة، ولكننا نتمنى جميعاً أن يمرر التعديل المقترح وأن يكون هناك المزيد من التشريعات المساندة والداعمة لقضايا النساء والفتيات".

التحرش الجنسي قانون العقوبات التحرش العقوبات ظاهرة التحرش مجلس النواب نجوى ابراهيم

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: سلالة دلتا المتحورة سريعة الانتشار بنسبة 60%| فيديو

فضل يوم عرفة .. وحكم صيامه لغير الحاج

تعرف على سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2021 في السعودية| صور

لا ترسل نص الرسالة.. تحذير لكل مستخدمي واتسآب حول العالم

يورو 2020.. مباراة السويد وأوكرانيا تتجه للأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي

استقرار اقتصادي.. النقد الدولي يشيد بإجراءات مصر للتعامل مع جائحة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاحات فيروس كورونا توفر المناعة لسنوات.. تعرف عليها

قرار غير مسبوق من السعودية بشأن موسم الحج

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

المركزي: 1.8 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات فى السنة المالية 2020 - 2021

شوقي: محدش هيقفل الامتحان في الثانوية العامة.. والشاطر هيدخل الكلية اللي عايزها

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

أحمد موسى يزف بشرى للمصريين: تدشين أكبر مشروع منذ عهد محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

دب الماء أقوى مخلوق على الأرض.. طوله 1 مللي ويمكنه العيش في الفضاء|فيديو

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

فيديو

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

فيديوجراف.. رد حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب على التسجيل الصوتي المسرب

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ