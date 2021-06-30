توقعات الأبراج .. وحظك اليوم الأربعاء 30 /6 /2021 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 وفقا لما نشره خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حظك اليوم الأربعاء

برج الحمل

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تهتم بصحتك ولا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والزم الكتمان.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأمل والملاحظة ويساعدك ذلك على فهم الآخرين، فقط لا تتكلم عن أخبارك.



برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: قد تجد اليوم أن الأحباب والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

مهنيا: القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمال وقد يقف بجانبك أحد المخلصين وتشعر بالامتنان له.



برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: حاول أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك نحو من حولك.

مهنيا: القمر ما زال معاكسا وتنصحك الأفلاك بإعطاء انطباع جيد عن نفسك.



برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم للتعامل بانسيابية ويمنحك القدرة على التفتح.

مهنيا وماليا: قد تحقق اليوم تطورا أو تجد علاجا لمشكلة مالية معلقة



برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في وضع داعم ويجعلك ذلك جاهزا لبدء فصل جديد من حياتك وتبدو ساحرا وجذابا.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك وتحسن تنظيم نفقاتك ومراجعة حساباتك وقد تنجح في تنمية المال والأعمال.



برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك تميل للتوتر وعليك أن تنظم أفكارك وتنتبه لحقوقك، ولا تتسرع في توقيع الأوراق.

عاطفيا: قد تجد أنك تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر فانتبه كي لا يُصاب شريك حياتك بالاختناق.



برج الميزان

مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم نشاطا وتتحرك بحماس وتبدو بكامل لياقتك حتى ولو كان اليوم مشحونا.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للتواجد مع من تحب وللقيام بنشاط ممتع تجد فيه نفسك ولا شيء يفقدك حماسك.



برج العقرب

مهنيا وعائليا: اليوم تمنحك الأفلاك هدوءً نفسيا وتستمتع بوقتك وتصر على القيام بواجباتك على أكمل وجه.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة ويدفعك لإظهار حبك نحو من تحب.



حظك اليوم الأربعاء





برج القوس

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب اليوم المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة.

مهنيا واجتماعيا: قد تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض وعليك أن تهدأ وأن تعيد الألفة لعلاقاتك.



برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لتوطيد علاقتك بمن تحب وقد تنجح في توسيع دائرة معارفك، انطلق.

مهنيا: رغم الضغوط، القمر يدعمك ويمدك بالحماس تجاه العمل والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالزملاء.

برج الدلو

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يصيبك اليوم بالتشوش.. يجب أن تضاعف تركيزك في عملك لتتفادى الخسائر لتتخذ قرارات سليمة.

عاطفيا: رغم التشوش، عطارد يدعم علاقتك بمن تحب ويمنحك أفكار إيجابية، فقط لا تتسرع في وعودك وأقوالك



برج الحوت

عاطفيا وعائليا: القمر في برجك يجعلك لامعا ويمدك ذلك بأدوات السعادة.

مهنيا واجتماعيا: تناغم القمر مع بلوتو يمدك اليوم بروح مبادرة وتبدو أكثر انفتاحا وتعبيرا عن نفسك وتحقق نتائج رائعة.