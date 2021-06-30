الرئيس السيسي : سنعمل على تحسين معيشة 60 مليون مواطن في الريف

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلى كل شخص أعد وجهز انطلاق مبادرة حياة كريمة، سواء كان من مؤسسات الدولة أو القوات المسلحة أو القطاع المدنى، معقبا "كل عام والمصريين بخير بمناسبة 30 يونيو".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده اليوم المعدات والآلات الهندسية المشاركة بمبادرة «حياة كريمة»، أنه يوجد أكثر من 60 مليون مواطن فى الريف المصرى، ويوجد موارد عديدة وجهد كبير سيتم إنفاقها فى مدة زمنية محددة تصل إلى 3 سنوات فقط، متمنيا أن يرى كل شخص من المجموعات التي تكون مسئولة عن كل مركز من 1500 قرية سواء من القطاع المدنى أو القطاع العسكري، حتى يستطيع أن يقيم ما تنفذ على أرض الواقع.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى "سوف نغير حال ومعيشة جميع أهالينا في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، وسيكون واجبنا الأساسي تجاه بلدنا وأهالينا، وسيشارك كل مسئول فى هذه المبادرة، سواء كان الكهرباء أو الإسكان أو الزراعة أو الرى.