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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الإسكان: ما يتمتع به المواطن في الحضر سيجد مثله في الريف

وزير الاسكان
وزير الاسكان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه جاري العمل على تطوير مراكز الشباب في قرى الريف المصري.

وأضاف وزير الإسكان خلال تفقد الرئيس السيسي  اليوم المعدات والآلات الهندسية المشاركة بمبادرة «حياة كريمة»، أن ما يتمتع به المواطن في الحضر سيتمتع به المواطن في الريف، موضحا أن 38% من العاملين بتطوير قرى الريف المصري من أهالي القرى نفسها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن هناك العديد من الأراضى التى تم استهلاكها في البناء خلال الـ 60 سنة ماضية، التى يزيد عن 2.5 مليون فدان، وذلك لأن جميع الأراضى التى تم بناؤها خلال الفترة الأخيرة كانت على الأراضى الزراعية، معقبا "في النهاية بتفقده أرض عزيزة واحنا في أشد الحاجة إليها".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده اليوم المعدات والآلات الهندسية المشاركة بمبادرة «حياة كريمة»، " البلاد مش هتتبنى بالكلام أو بالامانى الطيبة، ولكن بالمعاناة والجهد الكبير، فكان يوجد 95% من مساحة أرض مصر عبارة عن صحراء.

وتابع، أنه يتم زراعة الجزء الذى يوجد به الدلتا وشريط النيل الضيق من بداية أسوان حتى عاشور ودمياط فقط، وهذه المنطقة تشهد الان الكتلة السكانية لـ 100 مليون مواطن حاليا، وهذا الأمر افقدنا كمية أرض ضخمة جدا، وهذا يكفى من الفقدان.

وكشف الرئيس السيسى، أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة مليونين ونصف المليون فدان، بتكلفة عالية جدا على الدولة.

الأسكان المجتمعات العمرانية مبادرة حياة كريمة عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي

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