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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توقعات الأبراج الخميس 1- 7-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توقعات الأبراج الخميس
توقعات الأبراج الخميس 1- 7-2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 1-7-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

 ‎حظك اليوم الخميس ١ يوليو ٢٠٢١

 

برج الحمل 
عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر مع فينوس يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمدك بالقدرة على التخطيط واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

 

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في وضع معاكس مما يجعلك مشوش العاطفة، واليوم تميل للانعزال قليلا، وعليك ألا تعلن أخبارك وخططك.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. من المهم اليوم أن تنظم جهودك وأولوياتك، ولا تهمل أي عارض صحي.

 

برج الجوزاء
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على العطاء، وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.
مهنيا: عطارد في برجك يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز

 

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.
عاطفيا واجتماعيا: قد يتسبب لك الوضع الفلكي اليوم في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع البعض.. عليك بالصبر.

 

برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك وقتا مناسبا للانطلاق مع الأصحاب، وإضفاء جو من الانسجام على علاقاتك.
مهنيا وماليا: القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وقد تسمح الظروف بنجاح مساعيك.

 

برج العذراء
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في منزل الأصدقاء تمنحك إشراقة وتؤثر في الآخرين بكل كلمة تنطق بها.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك.

 

برج الميزان
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل وتنتبه لحقوقك.. فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق.

 

برج العقرب
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش والضغوط.. الشمس بمنزل الحظ تمنحك مشاعر مشتعلة وأفكار براقة، وتعدك بأوقات سعيدة.

 

برج القوس
عاطفيا: تناغم القمر مع فينوس يساعدك على إصلاح علاقاتك، ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.
مهنيا: الوضع الفلكي يمنحك قوة ونشاطا، ويدفعك للعمل بحماس، بشرط أن تنتبه لحقوقك

 

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد، وتجنّب التحديات مع الحفاظ على اليقظة لتحمي حقوقك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك الخاصة من التدخل، وتجنّب الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب

 

برج الدلو
مهنيا: القمر بمنزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. يساعدك القمر اليوم على إصلاح علاقاتك فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

 

برج الحوت
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني ومن المحتمل أن تقوم اليوم بأعمال مهمة، فقط راجع جيدا خطواتك واعتنِ بحساباتك.
عاطفيا: رغم الضغوط.. الشمس في منزل الحب تدعمك وتمنحك طاقةً إيجابية، وتُظهر ودّا في التعامل وتكون قدوة للكثيرين

 

توقعات الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد برج الحمل برج الثور ‎حظك اليوم الخميس ١ يوليو ٢٠٢١

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