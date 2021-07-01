توقعات الأبراج الخميس 1- 7-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 1-7-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

‎حظك اليوم الخميس ١ يوليو ٢٠٢١

برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر مع فينوس يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

مهنيا وماليا: القمر في برجك يمدك بالقدرة على التخطيط واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في وضع معاكس مما يجعلك مشوش العاطفة، واليوم تميل للانعزال قليلا، وعليك ألا تعلن أخبارك وخططك.

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. من المهم اليوم أن تنظم جهودك وأولوياتك، ولا تهمل أي عارض صحي.

برج الجوزاء

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على العطاء، وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.

مهنيا: عطارد في برجك يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز

برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

عاطفيا واجتماعيا: قد يتسبب لك الوضع الفلكي اليوم في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع البعض.. عليك بالصبر.

برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك وقتا مناسبا للانطلاق مع الأصحاب، وإضفاء جو من الانسجام على علاقاتك.

مهنيا وماليا: القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وقد تسمح الظروف بنجاح مساعيك.

برج العذراء

اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في منزل الأصدقاء تمنحك إشراقة وتؤثر في الآخرين بكل كلمة تنطق بها.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك.

برج الميزان

عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل وتنتبه لحقوقك.. فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق.

برج العقرب

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش والضغوط.. الشمس بمنزل الحظ تمنحك مشاعر مشتعلة وأفكار براقة، وتعدك بأوقات سعيدة.

برج القوس

عاطفيا: تناغم القمر مع فينوس يساعدك على إصلاح علاقاتك، ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.

مهنيا: الوضع الفلكي يمنحك قوة ونشاطا، ويدفعك للعمل بحماس، بشرط أن تنتبه لحقوقك

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد، وتجنّب التحديات مع الحفاظ على اليقظة لتحمي حقوقك.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك الخاصة من التدخل، وتجنّب الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب

برج الدلو

مهنيا: القمر بمنزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. يساعدك القمر اليوم على إصلاح علاقاتك فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

برج الحوت

مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني ومن المحتمل أن تقوم اليوم بأعمال مهمة، فقط راجع جيدا خطواتك واعتنِ بحساباتك.

عاطفيا: رغم الضغوط.. الشمس في منزل الحب تدعمك وتمنحك طاقةً إيجابية، وتُظهر ودّا في التعامل وتكون قدوة للكثيرين