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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البابا تواضروس الثاني: كان هدفنا في 30 يونيو استعادة البلد وبالفعل عادت

صدى البلد

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إننا نعيش في ذكريات رائعة ونعيش في نهضة حقيقية تفرج الجميع ونعتبرها ثمار ثورة 30 يونيو، مضيفا أنه هدف الثورة إعادة الدولة التي كانت تتعرض للسرقة.

وأضافت البابا  تواضروس الثاني، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث فى مصر"، والذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر قناة "mbc مصر"، مساء اليوم الأربعاء، أن هدفنا في 30 يونيو كان استعادة البلد وبالفعل عادت، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعيش إنجازا كبيرا وفي مختلف المجالات.
 

وأكد البابا تواضروس الثاني، أن كل المجالات العمل فيها دفعة واحدة ونعيش نهضة حقيقة وتسعد جميع المصريين، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور شيء أكثر من رائع وليس من السهل أن تجده في أي بلد أساسا.

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

واستكمل قداسته في عظة اليوم عنوان "رسالة فرح" وذلك من خلال رسالة فيلبي التي تتميز بروح الفرح، وهو العنوان الذي بدأ قداسته تناوله من الأسبوع الماضي.

انتهاء فترة الخمسين المقدسة
كان قداسة البابا قد أشار في بداية عظته الأسبوع الماضي لدى عودة الاجتماع بعد انتهاء فترة الخمسين المقدسة إلى أنه سيتناول خلال الأسابيع المقبلة، موضوعات عن الفرح من خلال أصحاحات رسالة فيلبي المعروفة بأنها "رسالة الفرح"، وألمح إلى أن الناس تحتاج حاليًا إلى أن تشعر بالفرح والاطمئنان بعد أن مررنا بفترات مؤلمة من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بدأت أرقام المصابين به تتناقص تدريجيًّا.

البابا تواضروس 30 يونيو بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني

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