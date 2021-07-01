طريقة عمل الجاتوه شاتوه.. 5 وصفات مختلفة لأشهر الشيفات

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الجاتوه شاتوه فى المنزل بشكل احترافي ليصبح مثل الانواع الجاهزة .

وترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل الجاتوه شاتوه لتستطيع إعداده لأسرتها فى المنزل بتكلفة منخفضة وتوفر ثمن الأنواع الجاهزة فضلا عن البعد الصحي.

ولاتوجد طريقة عمل الجاتوه شاتوه واحدة فقط بل توجد وصفات كثيرة ومتنوعة لإعداد هذا الصنف من الكيك .

ونستعرض فى هذا التقرير طريقة عمل الجاتوه شاتوه فى المنزل بوصفات متعددة لأشهر الشيفات.

طريقة عمل الجاتوه شاتوه



نقدم لكم طريقة عمل الجاتوه شاتوه فى المنزل بذاق شهى مثل الأنواع المباعة فى المحلات وذلك بوصفة الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير جاتوه شاتوه

كوب دقيق

كوب سكر بودرة

كوب زيت

كوب لبن

نصف كوب كاكاو

2 بيضة

فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة عمل الجاتوه شاتوه

* نضع الزيت في الخلاط ويخفق مع اللبن والسكر البودرة والكاكاو ويؤخد من الخليط مقدار كوب ويضاف لباقي الخليط البيض والفانيليا ويقلب في الخلاط مرة أخرى.

* يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ويضاف خليط الكاكاو والبيض إلى خليط الدقيق ويقلب كل الخليط.

* يسكب الخليط في صينية مربعة مقاس 22 أو 24 مدهونة بالزيت وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

* تترك الكيكة جانبا حتى تبرد ثم تقطع ويضاف الصوص على الوجه وتقدم.



طريقة عمل الجاتوه شاتوه فاطمة ابو حاتي



نقدم لكم طريقة عمل الجاتوه شاتوه فاطمة ابو حاتي بمذاق شهى مثل المحلات



مقادير الجاتوه شاتوه للشيف فاطمه ابو حاتي

كوب حليب ساخن

نصف كوب كاكاو خام

كوب دقيق

كوب سكر

كوب زيت

2بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ذرة ملح

حشوة الجاتوه شاتوه

كوب كريم شانتية خام

نصف كوب سكر بودرة

كوب لبن مثلج

2ملعقة كبيرة كاكاو خام

الصوص

نصف كوب لبن

ملعقة كبيرة سكر بودرة

ملعقة كبيرة خليط الصوص

للحشو

مكسرات منوعة

للتزيين

شيكولاتة مبشورة

كريز

طريقة الجاتوه شاتوه للشيف فاطمه ابو حاتي

* ضعى السكر فى الكبة مع 2/3 كمية الحليب واخفقهم حتي يذوب السكر تماما ثم اضافة الكاكاو والخفق حتي يمتزجوا تماما.

* اضيفى الزيت تدريجيا مع الخفق جيدا ثم خذي كوب من الخليط وضعيه فى الثلاجة علي باقي كمية الخليط وضيفي البيض والفانيليا والملح وباقي كمية الحليب واخفقي جيدا

* فى اناء اخر ضعى الدقيق والبيكينج بودر والخليط السائل وقلبيهم في اتجاه واحد حتي يختلطوا جيدا ثم ضعيه في قالب مقاس 26 مسطيل الشكل مبطن بمادة دهنية ودقيق وضعيه فى فرن ساخن درجة حرارة 180 رف اوسط حتي تنضج ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد تماما واقسمها جزئين

* اصنعى صوص الحليب وسكر بودرة وكاكاو وخلطهم وسكبهم على الجاتوه من الداخل ونتركه يتشرب تماما ثم نصنع كريمة الحشوة.

* نضع الكريم شانتية والسكر البودرة والحليب المثلجة في بولة ونخفق حتي يصبح القوام متماسك والكمية الضعف ونضيف خليط الصوص ونخفقهم ليختلطوا.

* احشي الطبقة الاولي بالكريمة والمكسرات واضيفي الطبقة الاولي وجعل الطبقة الملساء للاسفل والمستوية الشكل للاعلي واسكبي الصوص عليها واضافة طبقة الصوص المتبقية.

* افرديها بشكل متساوي وازيلي الجوانب للاطراف الاربعة وقطعيها قطع جاتوه وزينيها بالكريمة والشيكولاتة المبشورة والكريز والمكسرات وادخليها الثلاجة لتتماسك .

طريقة عمل الجاتوه شاتوه للشيف حسن

نقدم لكم طريقة عمل الجاتوة شاتوه للشيف حسن بمذاق رائع لا مثيل له

مقادير الجاتوه شاتوه الشيف حسن

كوب سكر ناعم

كوب زيت

نصف كوب من اللبن

2 مسحوق آيس كريم فانيليا

2 بيض

كوب دقيق

قليل من الملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة فانيليا

طريقة عمل جاتوه شاتوه الفانيليا الشيف حسن



* ضعي الحليب في الخلاط مع السكر والزيت ومسحوق الآيس كريم ورشة ملح وفانيليا واخفقى المزيج جيدًا حتى يلتصق بقوامه ثم احتفظي بكوب منه لاستخدامه كصوص فيما بعد .

* نضع البيض مع الخليط ونخفق جيدا ثم نضيف الدقيق والبيكنج باودر ونخلط جيدا ونضع المزيج في قالب مستطيل مبطن بورق الزبدة .

* سخني الفرن على 180 درجة مئوية ثم نضع فيها صينية الكيك وننتر حتى تنضج ثم يقدم الجاتوه باردا

طريقة عمل الجاتوه شاتوه الفانيليا



نقدم لكم طريقة عمل الجاتوه شاتوه الفانيليا بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق

مقادير طريقة عمل الجاتوه شاتوه الفانيليا:

2 كأس دقيق أبيض الخاص بالحلويات

2 كأس زيت نباتي

4حبات بيض متوسطة الحجم

2 كأس كاكاو خام

2 كأس اللبن السائل

2 كأس سكر مطحون

ملعقة واحدة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة ملح

2ملعقة صغيرة بيكنج باودر

طريقة عمل الجاتو شاتو فانيليا :

* نخلط السكر البودر مع اللبن السائل عن طريق الخلاط الكهربائي أو المضرب اليدوى حتى يختفي السكر بشكل تام ونضع الزيت النباتى والملح ثم نعيد الخفق مرة أخرى .

* نسكب الكاكاو الخام بشكل تدريجى ثم نخفق الخليط جيدا حتى نلاحظ تكون خليط كريمى شبه سائل.

* نسكب الخليط ونضعه فى مكان بعيد ثم نضع أربع حبات بيض والفانيليا ثم نضع الدقيق الأبيض بشكل تدريجى ثم نعيد ضرب الخليط ثم نضع البيكنج باودر ونستمر فى خفق الخليط حتى تتكون عجينة متجانسة تماما.

* نقوم بتبطين صينية مستطيلة الشكل بالقليل من الزيت أو السمن ثم نضع فيها الخليط ثم ندخل الصينية إلى الفرن ساخن بدرجة حرارة متوسطة لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا أو حتى النضج ونختبر الكيك بواسطة خلة خشبية أو طرف سكينة.

* نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نوزع عليها كوب ونصف من الصوص الذى تركناه فى مكان جانبى ,نقسم الكيك على هيئة قطع مستطيلة أو مربعة الشكل، ثم نضع الصينية بالمبرد حتى تبرد ثم تقدم.

طريقة عمل الجاتوه شاتوه للشيف هالة



نقدم لكم طريقة عمل الجاتوه شاتوه للشيف هالة بمذاق رائع ومميز مثل الأنواع الجاهزة

مقادير الجاتوه شاتوه على طريقة للشيف هالة:

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة خل

رشة ملح

كوب زيت

1ونصف كوب لبن

كوب سكر بودرة

كوب كاكاو خام

2 بيضة

علبة زبادي

فانيليا

كوب دقيق

طريقة عمل الجاتو شاتوه للشيف هالة :

* ضع في بولة كبيرة وعميقة الدقيق وضع عليها البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم سويا .

* نضع كوب الزيت في الخلاط ونضيف كوب اللبن وكوب السكر البودرة وكوب الكاكاو ونخفقهم حتى تمتزج كل المكونات بشكل جيد.

* نأخذ كوب من صوص الشيكولاتة ونتركه جانباً ولا يوضع في الثلاجة ثم نضع باقي صوص الشوكولاته في الخلاط مع نصف كوب لبن وملعقة كبيرة من الخل والزبادي والبيض ورشة الفانيليا ونخفقهم جيدا حتى يمتزجوا تماما .

* نسكب الخليط في بولة كبيرة وعميقة ويضاف الدقيق على خليط السوائل ونخفقهم بمضرب سلك حتى تختلط كلها مع بعضها وتصبح خالية من التكتلات ونجهز صينية الكيك وندهنها جيداً بالزيت من القاع والجوانب ونبطنها بالكاكاو الخام وندخلها الفرن لمدة ثلث ساعة ثم نختبر نضجها ثم نخرجها من الفرن ونتركهاجانبا حتى تبرد تماما ثم يوضع فوقها صوص الشوكولاتة الذى تركناه جانبا وتقدم.