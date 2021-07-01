الهدف الشرعي من الأضحية.. مستشار المفتي يوضح

الهدف الشرعي من الأضحية .. قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن الهدف من الأضحية في العيد ثلاث، هي إطعام الفقراء فيدعون لك، وإطعام الأقارب الغني منهم والفقير فيقلدونك ويسيرون على نهجك، وتطعم أهل بيتك فترسخ فيهم هذه السنة فيقومون بها بعد مماتك.

وأضاف عاشور في فيديو مسجل له عبر صفحة دار الافتاء ، قائلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى ذبح كبشين أقرنين أحدهما عن نفسه وأهل بيته والثاني عن أمته ومن لم يضحي، لافتا الى أن من لم يستطع أن يضحي في العيد فلا شيء عليه فالنبي ضحى عنه مسبقا.

وأوضح مستشار المفتي أن الأضحية جاءت من التضحية، فلنضحي بقليل من المال مقابل أن يمنع الله عنا الكثير من البلايا ويكون ثوابنا عظيم عند الله.

سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك .

وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».

وأضافت في معرض ردها على سؤال حول تقسيط سعر صك الأضحية، أن قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها، وأيضًا فقد ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.

وأوضحت أن الإمام مالك نص على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى؛ ولا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي، ولا يُطالَبُ بذلك؛ لكون الأضحية سنةً لا واجبة كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، والشراء بالتقسيط في معنى الاستدانة؛ وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه.

