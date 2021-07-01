عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يربط بكين بمدينة أورومتشي

بطول 2800 كيلومتر.. الصين تفتتح أطول طريق سريع عابر للصحراء في العالم

صدى البلد

تسعى الصين للوصول الى المرتبة الاولى إقتصاديا مما يدفعها الى الإهتمام بريادة المجالات المختلفة مثل الفضاء والطرق السريعة والتكنولوجيا وغيرهم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الشعب اليومية الصينية، افتتح رسميا يوم أمس (الأربعاء) طريق بكين-أورومتشي السريع، أطول طريق سريع عابر للصحراء في العالم، أمام حركة المرور بشكل كامل بعد بدء تشغيل القطاع الأخير منه بمنطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.
 

txt

الصحة العالمية تعلن نجاح الصين في القضاء على مرض خطير

txt

الصين: سنواصل تزويد المغرب بلقاحات كورونا تدريجيا

وحسب الصحيفة، يبلغ إجمالي طول الطريق، الذي يربط العاصمة الصينية بكين بمدينة أورومتشي حاضرة شينجيانج، 2800 كلم ويمر عبر ما يزيد على 500 كليو من الصحراء والأراضي غير المأهولة.


وإلى جانب بكين وشينجيانج، يمر الطريق عبر أربع مناطق أخرى على مستوى المقاطعات هي خبي وشانشي ومنغوليا الداخلية وقانسو بشمال وشمال غربي الصين.


ويقلل هذا الطريق المسافة بين أورومتشي وبكين بواقع 1300 كلم ما يجعله أسرع طريق لعبور شمال الصين.

سفينة الرحمة العالمية

وفي سياق متصل، انتهت شركة سويدية من بناء أكبر سفينة مستشفى فى العالم، "سفينة الرحمة العالمية" والتى ستتحرك قريبا من الميناء الذى صنعت فيه فى الصين متجهة إلى أوروبا لتقديم المساعدات الطبية اللازمة.

وتم اعتماد بناء السفينة منذ نحو 7 سنوات، وقامت بالتنفيذ شركة سويدية، وتم التنفيذ فى ميناء مخصص لبناء السفن فى شمال شرق الصين.

وكانت السفينة قد خرجت فى رحلة اختبار فى شهر مايو، ليتم التأكد من كفاءتها فى البحر، ليتم الإعلان بعد ذلك عن جاهزيتها تماما للعمل، وتمت تسميتها "سفينة الرحمة العالمية".

السفينة تم بناؤها مثل سفن الرحلات الضخمة، لكن بدلا من احتوائها على فنادق ومحلات ترفيه، فإنها تحتوى على مستشفى كبير مجهز بالكثير من المعدات، ليمكنه التعامل مع مختلف الحالات الطبية.

ويبلغ طول السفينة 174 مترا تقريبا، وتحوى 6 غرف عمليات، و150 سريرا، وكلف بناؤها 150 مليون يورو تقريبا بتمويل من متبرعين، وسيكون تدريب الأطباء والمتدربين أحد أهم أولوياتها، حيث يمكن للسفينة هذه أن تستوعب 600 متدرب في نفس الوقت، وستتجه السفينة من الصين إلى بلجيكا ليتم تجهيزها بالمعدات، ثم ستنطلق بعد ذلك إلى السنغال في أفريقيا.

الصين الفضاء بكين أورومتشي شينجيانج أطول طريق طريق بكين-أورومتشي

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يشيد بدور الصين الإيجابي في دعم القدرات المصرية لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

أعضاء الحركة الوطنية المصرية يقدمون استقالتهم من الحزب لهذه الأسباب

بعد منعه من الغناء..هاني شاكر يربح جولة جديدة أمام حمو بيكا

محمود الشرقاوي يكشف عن سبب عشقه للفن النوبي..فيديو

بطول 2800 كيلومتر.. الصين تفتتح أطول طريق سريع عابر للصحراء في العالم

النيابة الإدارية تحيل ٤مسئولين بالوطنية للإعلام للمحاكمة التأديبية العاجلة.. ما القصة ؟

مران الزمالك.. لاعبو الفريق يحتفلون بسيف الجزيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

التفاصيل الكاملة لأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث داخل الكاف؟

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

رفع فيلم ثانية واحدة لـ دينا الشربيني من السينمات

حتى لا تتضاعف فاتورة الغاز المنزلي.. اليوم بدء تسجيل قراءات شهر يوليو

بعد محمد رمضان.. حلا شيحة تلغي متابعة تامر حسني على إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

بعد فرار آلاف الضباط والجنود.. الجيش الإثيوبي يتوعد سكان تيجراي "فيديوجراف"

فيديو جراف.. الرقم القومي للعقار.. التفاصيل كاملة

فيديو جراف.. راتب ميسي الخيالي مع برشلونة بالأسبوع

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

سعد الفقي يكتب: تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية

د.سيد حجازى يكتب: «ثورة 30 يونيو» ومسيرة الجمهورية الجديدة

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ