بطول 2800 كيلومتر.. الصين تفتتح أطول طريق سريع عابر للصحراء في العالم

يربط بكين بمدينة أورومتشي

تسعى الصين للوصول الى المرتبة الاولى إقتصاديا مما يدفعها الى الإهتمام بريادة المجالات المختلفة مثل الفضاء والطرق السريعة والتكنولوجيا وغيرهم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الشعب اليومية الصينية، افتتح رسميا يوم أمس (الأربعاء) طريق بكين-أورومتشي السريع، أطول طريق سريع عابر للصحراء في العالم، أمام حركة المرور بشكل كامل بعد بدء تشغيل القطاع الأخير منه بمنطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.



وحسب الصحيفة، يبلغ إجمالي طول الطريق، الذي يربط العاصمة الصينية بكين بمدينة أورومتشي حاضرة شينجيانج، 2800 كلم ويمر عبر ما يزيد على 500 كليو من الصحراء والأراضي غير المأهولة.



وإلى جانب بكين وشينجيانج، يمر الطريق عبر أربع مناطق أخرى على مستوى المقاطعات هي خبي وشانشي ومنغوليا الداخلية وقانسو بشمال وشمال غربي الصين.



ويقلل هذا الطريق المسافة بين أورومتشي وبكين بواقع 1300 كلم ما يجعله أسرع طريق لعبور شمال الصين.

سفينة الرحمة العالمية

وفي سياق متصل، انتهت شركة سويدية من بناء أكبر سفينة مستشفى فى العالم، "سفينة الرحمة العالمية" والتى ستتحرك قريبا من الميناء الذى صنعت فيه فى الصين متجهة إلى أوروبا لتقديم المساعدات الطبية اللازمة.

وتم اعتماد بناء السفينة منذ نحو 7 سنوات، وقامت بالتنفيذ شركة سويدية، وتم التنفيذ فى ميناء مخصص لبناء السفن فى شمال شرق الصين.

وكانت السفينة قد خرجت فى رحلة اختبار فى شهر مايو، ليتم التأكد من كفاءتها فى البحر، ليتم الإعلان بعد ذلك عن جاهزيتها تماما للعمل، وتمت تسميتها "سفينة الرحمة العالمية".

السفينة تم بناؤها مثل سفن الرحلات الضخمة، لكن بدلا من احتوائها على فنادق ومحلات ترفيه، فإنها تحتوى على مستشفى كبير مجهز بالكثير من المعدات، ليمكنه التعامل مع مختلف الحالات الطبية.

ويبلغ طول السفينة 174 مترا تقريبا، وتحوى 6 غرف عمليات، و150 سريرا، وكلف بناؤها 150 مليون يورو تقريبا بتمويل من متبرعين، وسيكون تدريب الأطباء والمتدربين أحد أهم أولوياتها، حيث يمكن للسفينة هذه أن تستوعب 600 متدرب في نفس الوقت، وستتجه السفينة من الصين إلى بلجيكا ليتم تجهيزها بالمعدات، ثم ستنطلق بعد ذلك إلى السنغال في أفريقيا.