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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان تفوز بمقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

عمان
عمان

فازت سلطنة عمان بمقعد في المجلس التنفيذي  للمنظمة العربية للطيران المدني، للفترة القادمة وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم ضمن اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الـ 26  المنعقدة حاليًا في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد جاء فوز السلطنة بعضوية المجلس التنفيذي بعد حصولها على/ 18/ صوتًا  لتكون ضمن تشكيلة المجلس الحالية.

وكان وفد السلطنة قد دعا في كلمته مساء اليوم أمام الجمعية العامة للمنظمة  العربية للطيران المدني إلى التعامل مع المستجدات المتعلقة بجائحة كوفيد-  19 بالشكل الذي يتيح للدول العربية تسخير قدراتها وإمكانياتها كافة  لمواجهة التحديات المرتبطة بقطاع الطيران المدني وتعزيز العمل المشترك  في سبيل تعافي هذا القطاع الحيوي المهم.

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وأكد الوفد بأن السلطنة مستمرة في دعم ومساندة جميع الدول العربية لتعزيز  حركة النقل الجوي بما يمكّنها من استعادة حركتها الطبيعية وتجاوز كافة  التحديات المستقبلية في قطاع الطيران المدني.

سلطنة عمان الطيران المدني الدول العربية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران جائحة كوفيد

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