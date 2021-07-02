طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

قالت وسائل إعلام عبرية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن جيش إسرائيل قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة.

وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا تابعا للفصائل الفلسطينية في نيساريم وسط القطاع.

وأشارت إلى أن الطائرات قصفت هدفا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "قصفنا موقعًا لتصنيع السلاح تابعا لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: " سنرد بقوة على أي هجمات من قطاع غزة".

وفي 15 يونيو الماضي استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع الخيل التابع لـ"كتائب القسام" بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت إذاعة تابعة لحركة حماس في غزة بأن الطيران هاجم معسكرا للتدريب في القطاع.

وفي 17 يونيو، استهدفت القوات الإسرائيلية موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال غزة بغارة جوية.

بالونات حارقة

وقد تسببت بالونات حارقة، أُطلِقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الخميس، باندلاع أربعة حرائق، على ما أكدت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية.

وقالت الخدمة التي عملت طواقمها على إطفاء الحرائق في بيان إن "أربعة حرائق اندلعت في منطقة إشكول قرب قطاع غزة" وأن الخبراء خلصوا إلى أن سببها يعود إلى "بالونات حارقة".

وتأتي هذه الحرائق بعد حوادث مماثلة شهدها الشهر الماضي وردت عليها إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف في قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في 21 مايو الماضي وقفًا لإطلاق النار وأنهتا تصعيدًا دموياً استمر 11 يوماً أسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلاً، بينما قُتل في إسرائيل 13 شخصاً بينهم طفل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في احتفال عسكري الخميس إن إسرائيل "لا تتطلع إلى القتال.. ولكن إذا لزم الأمر فلن نتردد وسيكون ردناً قوياً".