عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عبرية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن جيش إسرائيل قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة.

وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا تابعا للفصائل الفلسطينية في نيساريم وسط القطاع.

وأشارت إلى أن الطائرات قصفت هدفا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "قصفنا موقعًا لتصنيع السلاح تابعا لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: " سنرد بقوة على أي هجمات من قطاع غزة".

وفي 15 يونيو الماضي استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع الخيل التابع لـ"كتائب القسام" بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت إذاعة تابعة لحركة حماس في غزة بأن الطيران هاجم معسكرا للتدريب في القطاع.

نواب بالشيوخ الأمريكي يطالبون بالضغط على اسرائيل للسماح بإعادة إعمار غزة

ضرب غزة والاستيلاء على الضفة..رئيس حكومة إسرائيل الجديد يخطط لهذا الأمر؟

وفي 17 يونيو، استهدفت القوات الإسرائيلية موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال غزة بغارة جوية.

بالونات حارقة

وقد تسببت بالونات حارقة، أُطلِقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الخميس، باندلاع أربعة حرائق، على ما أكدت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية.

وقالت الخدمة التي عملت طواقمها على إطفاء الحرائق في بيان إن "أربعة حرائق اندلعت في منطقة إشكول قرب قطاع غزة" وأن الخبراء خلصوا إلى أن سببها يعود إلى "بالونات حارقة".

فتح : اتفاق إسرائيل وحماس حول غزة يُعيد الأمور لما كانت عليه

بسبب قطاع غزة.. كوريا الشمالية تصف إسرائيل بـ الكيان السرطاني

وتأتي هذه الحرائق بعد حوادث مماثلة شهدها الشهر الماضي وردت عليها إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف في قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في 21 مايو الماضي وقفًا لإطلاق النار وأنهتا تصعيدًا دموياً استمر 11 يوماً أسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلاً، بينما قُتل في إسرائيل 13 شخصاً بينهم طفل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في احتفال عسكري الخميس إن إسرائيل "لا تتطلع إلى القتال.. ولكن إذا لزم الأمر فلن نتردد وسيكون ردناً قوياً".

إسرائيل طائرات إسرائيلية الجيش الإسرائيلي إسرائيلي الإسرائيلي حماس غزة قطاع غزة

موضوعات متعلقة

فتح : اتفاق إسرائيل وحماس حول غزة يُعيد الأمور لما كانت عليه

بسبب قطاع غزة.. كوريا الشمالية تصف إسرائيل بـ الكيان السرطاني

سلاح جديد موجه لـ غزة..إسرائيل تعلن نجاح تجربة إسقاط طائرة بـ الليزر..فيديو

إسرائيل تواصل استفزازاتها | موقف الهدنة بعد قصف معسكرا للتدريب في غزة

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

تبدأ من 185 ألفا.. أسعار ومواصفات نيسان صني 2021| صور

مزودة بشبكات 5G.. تقنية الأولى من نوعها لمراقبة الصحة عن بعد

فضل صلاة الوتر .. وهل تاركها آثم ؟

محامية تطالب بإخصاء المتحرش: "مريض وعايزين نخلصه من المشكلة دي".. فيديو

هجوم ناري من أحمد عيد على مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز ويتغنى بـ الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

مدينة الرعب.. مجهول يطارد سيدة ويعتدي عليها جنسيا وسط الشارع في نيويورك| فيديو وصور

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

صدمة عبد الحفيظ ورد فعل غريب من موسيماني في لقاء الأهلي وبيراميدز..فيديو

حبس زوج الفنانة هالة صدقي لامتناعه عن دفع مصروفات ابنيهما

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

بعد فرار آلاف الضباط والجنود.. الجيش الإثيوبي يتوعد سكان تيجراي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ