عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج ادعم الشناوي يكتسح ترند تويتر.. شاهد

صدى البلد

دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى هاشتاج “ ادعم الشناوي ” لدعم  محمد الشناوى  حارس مرمى النادى الاهلى ، عقب مباراة الفريق امس أمام بيراميدز في الدوري المصري .

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

 

 

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استمرار الحظر الإعلامي علي لاعبيه حتي موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وتسببت هفوة ساذجة من محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي في حرمان فريقه من نقطتين ثمينتين ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، إثر تعادله في الوقت القاتل 2 / 2 مع مضيفه بيراميدز اليوم الخميس في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.

 

وظل الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، في المركز الثالث بترتيب المسابقة، برصيد 42 نقطة، ومازال يمتلك سبع مباريات مؤجلة.

 

في المقابل، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة في المركز العاشر وله أربع مباريات مؤجلة.

 

رغم معاناة بيراميدز من النقص العددي، عقب طرد لاعبه نبيل عماد دونجا في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، إلا أنه كان المبادر بالتسجيل بعدما سجل له إبراهيم عادل هدف التقدم في الدقيقة 47، لكن سرعان ما سجل حسين الشحات هدف التعادل في الدقيقة 50.

 

وأهدر الأهلي فرصة التقدم بعدما أضاع لاعبه التونسي علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 62، لكن محمود كهربا تمكن من تعويض ضياع الركلة بإحرازه الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 81.

 

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز الأهلي، أحرز البوركيني إيريك تراوي هدف التعادل الثمين في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني، مستغلا هفوة من الشناوي.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة سموحة الأحد المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري بالإسكندرية.

الأهلى الدوري المصري بيراميدز دوري ابطال افريقيا ادعم الشناوي محمد الشناوي تويتر

ترشيحاتنا

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب

نتق بك...رسالة دعم مؤثرة من الأهلي لـ الشناوي

أمريكا.. قرار عاجل من النائب العام بشأن أحكام الإعدام

في حجم القمر.. العثور على أصغر نجم ميت تم اكتشافه حتى الآن

82 سنة ولسه شباب.. من هي "والي فونك" أكبر سيدة تصعد إلى الفضاء ؟

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

إقالة موسيماني ...رجاء خاص من رضا عبد العال لـ الخطيب

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

أمريكا.. قرار عاجل من النائب العام بشأن أحكام الإعدام

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ