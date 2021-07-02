هاشتاج ادعم الشناوي يكتسح ترند تويتر.. شاهد

دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى هاشتاج “ ادعم الشناوي ” لدعم محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى ، عقب مباراة الفريق امس أمام بيراميدز في الدوري المصري .

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استمرار الحظر الإعلامي علي لاعبيه حتي موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتسببت هفوة ساذجة من محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي في حرمان فريقه من نقطتين ثمينتين ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، إثر تعادله في الوقت القاتل 2 / 2 مع مضيفه بيراميدز اليوم الخميس في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.

وظل الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، في المركز الثالث بترتيب المسابقة، برصيد 42 نقطة، ومازال يمتلك سبع مباريات مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة في المركز العاشر وله أربع مباريات مؤجلة.

رغم معاناة بيراميدز من النقص العددي، عقب طرد لاعبه نبيل عماد دونجا في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، إلا أنه كان المبادر بالتسجيل بعدما سجل له إبراهيم عادل هدف التقدم في الدقيقة 47، لكن سرعان ما سجل حسين الشحات هدف التعادل في الدقيقة 50.

وأهدر الأهلي فرصة التقدم بعدما أضاع لاعبه التونسي علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 62، لكن محمود كهربا تمكن من تعويض ضياع الركلة بإحرازه الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 81.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز الأهلي، أحرز البوركيني إيريك تراوي هدف التعادل الثمين في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني، مستغلا هفوة من الشناوي.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة سموحة الأحد المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري بالإسكندرية.