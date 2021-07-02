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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة زواج سمية الخشاب من عمر كمال

صدى البلد

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد شائعات زواجها من الفنان عمر كمال، خاصة بعد فيديو كليب أغنتهما الجديدة  “أوعدك”.

ونفت سمية الخشاب، ما تردد حول وجود اي علاقة بينهما او بينها هي وأي شخص أخر

 قالت سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية: "كل يوم بيجوزونى ويطلقونى، وأنا مركزة فى شغلي ومش فاضية للجواز وعندي طاقة إيجابية من النجاحات الأخيرة عايزة استغلها فى الشغل بس".

يذكر أن نعت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"  رجل  الأعمال المصري أنسي ساويرس عن الذي توفي عن عمر يناهز الـ 91 عاما.
 

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وكتبت سمية الخشاب تعليقا على وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس، قائلة "‏كل العزاء والمواساة لرجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس والعائلة الكريمة في وفاه المهندس انسي ساويرس.. الله يرحمه ويسكنه جناته امين"

شُيعت يوم الأربعاء، جنازة رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس، الذي توفي عن عمر ناهز 91 عاما، بكنيسة "الملاك والعذراء" في منطقة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، جنوب شرقي مصر.

وترأس جنازة أنسي ساويرس، الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، مندوبا عن البابا تواضروس الثاني.

واقتصر الحضور على أفراد عائلة ساويريس فقط، وسط اتباع للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وقررت العائلة عدم إقامة عزاء، والاكتفاء فقط بالصلاة داخل الكنيسة.

سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب أوعدك أنسي ساويرس ساويرس عمر كمال

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