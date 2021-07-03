توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 9 يوليو 2021

كيف سيكون حظك لهذا الأسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.

لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 3 إلى الجمعة 9 يوليو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



: برج الحمل

حظك هذا الأسبوع برج الحمل على الصعيد المهني:

يحمل إليك هذا الأسبوع تغييرا إيجابياً جدا ووعودا كثيرة وتطورات مهمة حيث يعزز الفلك اوضاعك المادية ويتحدث عن ارباح تحققها وعن تنقلات مهمة وعن استثمارات ومضاربات مالية وعمليات شراء واسعة فتفتح دورة فلكية جيدة ما يجعل فكرك يقظا فتستدرك الامور وتحسن الخيارات يلمع نجمك وتثير أفكارك البناءة حماسة أرباب العمل ليسندوا إليك مهمات إضافية يكافئونك عليها بما يرضيك, كل شيء يتحرك في حياتك، تتبدل معطيات، وتتخذ قرارات فجائية.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي:

إذا أردت الزواج فهنيئاً لك إذ قد تعرف قصة عاطفية مميزة أو لقاء استثنائياً أو أوقاتاً سعيدة لا تنساها، فهذا الاسبوع يحمل جديداً بدون أيّ شكّ، قد يترجم بحسم إيجابي أو سلبي لعلاقة ما. إذا كنت تبحث عن انفصال فقد يتم الآن، أو إذا كنت تريد حلاً فقد يطرح ايضاً. كذلك إذا كنت على علاقة عاطفية ناشئة، فقد تعرف آفاقاً جديدة وتطلّعات وعروضاً. تفتح صفحة أو تطوي أخرى. تسكنك حماسة كبيرة وقوّة داخلية تدفعك نحو اتخاذ قرار ما.



برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

يناسبك موقع القمرفي برجك وتاثيراته تفرح بانقلاب المعطيات لصالحك وتنطلق حرا من دون اضاعة الوقت فتتحلى بمقاومة نفسية كبيرة وحيوية مضاعفة ويجعلك الفلك تفيض حيوية واندفاعاً ولن تعترضك الحواجز, تسير نحو تنفيذ أهدافك مهما اعترضتك الحواجز. تقوم بدور توافقي، وتقرب وجهات النظر. قد تلعب أيضاً دور الوساطة بالنسبة إلى موضوع عام،قد توقع على عقد ، أو توافق على الالتزام بجديد، أو ترتبط بمجال كنت حتى الآن متحفظاً إزاءه.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

قد لا تشعر بحماسة كبيرة، ويعود السبب الى شعورك بالاستياء أو التعب. كما أن المشكلات المنزلية أو العائلية تجعلك إنساناً قلقاً وغير متعاطف كلياً مع الحبيب. بل قد تتذّمر مرات عدة من القيود والمطالب التي يفرضها عليك الحبيب. هنا يتوجب عليك لفت نظره الى ضرورة الاعتدال في المواقف، فأنت ترفض القيود، وتقوم علاقتك على أساس التفاهم والانسجام، لا على أساس الرضوخ لشروطه.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تشعر بالحاجة إلى الانسحاب اذ ان اجواء هذا الاسبوع تحمل بلبلة وتجعلك تراوح مكانك مع وجود القمر في برج الثور ما يفرض عليك العمل خلف الستار وبسرية تامة لان موقعه معاكس يولد بعض المعاكسات والتطورات المفاجاة كان القدر يختبر قدراتك ويضعها على المحك كما يسبب في اهتزازات ويسبب في بعض مناطق العالم مشاكل بيئية اما على صعيد برجك فقد تواجه معاكسات فلكية او تتعرض لبعض الاحتكاكات السياسية والادارية ولا تنس أنّ غلطة الشاطر بألف غلطة.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تتسمّ الاجواء العاطفية بقرار سريع تقوم به وقلب لصفحة عاطفية، فإما يخفق قلبك بسرعة على اثر لقاء ما يغيّر المنحى، أو يبرد فجأة باتجاه شخص فتقرّر الرحيل. قد لا تكون الاسباب مقنعة، لكنك تترك العنان لأحاسيسك وترفض ان تناقش الطبيعة والأهواء. قد تحب اليوم ما رفضته في الأمس، أو تتخلى الآن عمّن كان يشغل قلبك.



برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تعيش اسبوعا جيدا وفعالا قد تتخلّى عن الماضي وتتّجه نحو جديد في حياتك، محاطاً بالمتعاونين المتحمّسين والاصدقاء المخلصين. تحتاج الى هذا المحيط لكي تبلور أفكارك وتباشر تفيذ مشاريعك. تبرهن عن قدراتك ومواهبك وتكتشف في نفسك مواهب جديدة وتخوض المجهول، فتتوّصل الى نتيجة مذهلة أو توقيع عقدا مهما او استثمارا طويل الأمد، ليكون الأسبوع مدخلاً الى تغيير في حياتك وتحقيقاً لحلم أو اعترافاً بتفوّق. تظهر عن دهاء وجرأة ومخيلة وخيال واسع في عملك، تبلغ أهدافك بكل استقامة وتجذب المعجبين والمصفقّين والمؤيدين، وخصوصاً إذا كنت تعمل في الشأن العام.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تعيش بلبلة عاطفية، حيث يعود هاجس ما ليوقظ مخاوفك ويثير الغيرة أو الشكوك. قد تعرف تغييرات في حياتك العاطفية أيضاً، وتخشى على علاقة أو ارتباط ما من قطيعة وفراق أو طلاق. بعض مواليد يعيشون عقدة ذنب تجاه شريك أو زوج أو حبيب، ويحاولون التعويض بشكل من الأشكال إن ما تحتاجه هو التطمين والشعور بالأمان والالتزام من قبل الشريك وعدم تعريض العلاقة المستقرة للهزات.



برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

لن تتحرك عجلة اعمالك او الارتباطات بشكل واضح قبل مغادرة القمربرج الثور فلا تسمح بالتقصير ولو جزئياً. يتوجّب عليك حماية استقرار عملك الحالي، ان الحظّ معاكس تماماً، ولهذا السبب قد تشهد اعمالك ومصالحك تراجعاً واضحاً او تدهوراً ملموساً كن حذراً. سوف تنجدك الاعصاب الهادئة والحكمة والقدرة الواسعة على تفهمّ الأمور. فهذا الاسبوع هو امتحان لطاقاتك الإدارية والتنظيمية والادارية، كن متيقظاً وشديد الحرص على مستوى عطائكما ان الظروف المعاكسة تضعك في اماكن خطرة او تعرّض وضعك الصحي المتدهور.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

إن وجود كوكب الزهرة في برجك يفسح في المجال لتسوية أي خلاف بين الأحباء وليعزّز العلاقات القائمة وليمهّد لتعارف أو لصداقة مميزة. تنشط الاجتماعيات والنشاطات الترفيهية فاسحة في المجال للتفاؤل بانفراج وسلام وتناغم أو ربّما بحبّ وارتباط. سيكون الجوّ أكثر تناغماً ورومانسية في مجال العمل والحركة اليومية وقد يقع العازب في الحبّ مع شخص يتعرّف إليه من خلال مؤسسة صحية أو استشفائية.



برج العذراء :

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

من جديد تكون النجم البارز بين الابراج ان ما يميز هذه الفترة هو الطوالع الفلكية الاستثنائية المجتمعة المجموعة من الكواكب التي تدعمك لتسبح في بحر الحظ تجذب الى حياتك بشائر خير واشارات حاسمة جميع هذه المعطيات تشير الى وجود طاقة فلكية كبيرة مليئة بالزخم والحماسة ويساعدك الفلك على ايجاد حلّ لخلاف او ازمة عالقة ولن تخيّب النتائج آمالك. يساهم المحيطون بك في تحسين الوضع المادي حيث تظهر بوادر انفراجات كبيرة ويتوجب عليك المثابرة بدون كلل حتى تحقيق الهدف. سوف يطمئن بالك وتختفي اسباب ومصادر هواجسك.





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

لا تبحث عن المشاكل هذا الاسبوع فالأجواء مشحونة بالتوتر وطباعك ليست هادئة كما يجب. قد تتسرع بكلمة أو انفعال. إذا كانت العلاقة متقلبة فهي ستعاني من التراجع الشديد هذا وربما القطيعة. أما اذا كنت غير متربط فالأجواء لن تعد بانفراج فقط عندئذ تتغير الظروف للجميع لتصبح واعدة بمصالحة وتقارب وانسجام.



: برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

ستنجح جهودك وتكون محاطا بالحماية الفلكية التي سترافقك في مسيرتك المهنية وقد تأتيك هذا الاسبوع مساعدة قدرية لم تتوقعها تفتتح دورة جديدة واستثنائية تبشر بالافضل فتشعر بالقوة والثقة بالنفس وتسهل عليك مواجهة الخصم والمنافسة. تلفت الأنظار بأسلوبك الراقي وكذلك بأفكارك اللامعة. إن نوعية الوقت ممتازة ومن الضروري التحرّك وعدم إضاعة الفرصة الثمينة التي قد تصلك هذه الفترة. كن جريئاً فالحظوظ الى جانبك. تكثر فرص الانجازات وقد يكون عملك بالفعل مميّزاً..

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

وجود كوكب الحب في الاسد الصديق يتيح لك فرص التواصل مع المحيط بصورة تلقائية ان كل الانظار مشدودة إليك ولا بدّ من أن تترك أثراً جميلاً أينما حللت. تتمتّع بالثقة والهدوء والنضج وتتخطى الخجل الذي كان يقف حاجزاً بينك وبين الآخرين. العازب يستفيد من الأيّام العذبة. تتعزز الثقة بنفسك وبقدراتك أمّا إذا كنت مرتبطًا فالجو رومانسي ومناسب لبدء العام بروح جديدة، تناقش مواضيع مهمّة كانت تشكل عائقًا أمام ازدهار العلاقة.

برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

هنالك ضغوط مستمرة ومتتالية تشتد احيانا ونتحسر احيانا اخرى ويتوجب عليك معالجة ومواجهة الامور بواقعية ومرونة كي لا تجد نفسك في صدام او مواجهة مع مسؤول راقب تصرفاتك ولا تتسرع. ان الظروف معقّدة وتتسبب بتاخير وعراقيل تزعجك ما يتطلب منك التفهّم حتى تتجنّب المواجهات والازمات. حاذر من الفراغ او المتاعب المهنيّة ان مصيرك متعلّق بالآخرين حاليًّا ولا تسمح للمواقف الغامضة بالتشويش على استقرارك المهني بل بادر الى توضيح الامور وتلطيف الاجواء. ضع كبرياءك جانبًا وقدّم بعض التنازلات اذا امكن. تظهر ضرورة للعمل على مستندٍ او ملفٍ اداري.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

يشهد هذا الاسبوع تناقضاً في حياتك العاطفية وبلبلة وصخبا في بعض الاحيان، يجعلك غير قادر على فهم ما تريد او على ادارة شؤونك الشخصية كما ترغب. تتلقى دعوات كثيرة وتكون حياتك الاجتماعية غنيّة، إلاّ انك تصطدم بتحفّظ الشريك وميله الى التقوقع والبقاء في المنزل. قد يأخذ عليك تلهيك عنه او يوجّه اليك الملامة لأسباب أخرى. تعيش شكوكًا وتطرح على نفسك أسئلة حول جدوى الاستمرار.





برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

سوف تدعمك التأثيرات الفلكية وتنعم عليك بحمايتها ورعايتها في هذا الاسبوع الكريم والواعد بالنجاح يعوض عليك بخل الفلك في الفترة الماضية كما ان وجود القمر في برج الثور يدعمك يجعل الأجواء إيجابية في العمل الى أقصى الحدود، وتتخلص من عدم الاستقرار. في أسوأ الأحوال لن يكون اسبوعا صعباً وبالتأكيد سيكون أفضل من السابق وان ظهرت بين الحين والآخر نقاشات حادة أو مواجهات عنيفة, بامكانك ضبط الأعصاب في الوقت المناسب والسير قدماً نحو الأمام.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

هو اسبوع ممتاز حيث سيحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وفي تقريب وجهة نظرك. لن تصطدم الآراء ذلك أن الخيارات ستكون متعددة والانسجام سيّد المواقف.ستكون فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك أما إذا كنت عازباً فهذه هي فرصتك لإنهاء فترة العزوبية وللارتباط رسميّاً. الاجواء خالية من التشنج وعساك تتعرف الى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك.





برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

يبتسم لك القدر ويغمرك بكرمه ومكافآته لتصلك اجمل واعذب التاثيرات كما يبشرك الفلك بفترة جيدة وسعادة قوية ودعم مطلق يملؤك التفاؤل والامل وتتمتع برؤية واضحة وحدس سليم للأمور. تُدهش الكثيرين بسرعة تصرّفك وانخراطك في المجتمع سواء على الصعيد المهني او العاطفي او الاجتماعي تسطيع القول ان انطلاقة مميزة وهي انطلاقة استثنائية وواعدة جدًا. وجود الشمس في برج السرطان والقمر في الثور يناسبك تمامًا وترسل اجمل تأثيراتها لتنير دربك بالنجاح والربح. وبالتالي سيكون اسبوعا مثمرًا وغنيًا على كافة الاصعدة. .

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في الاسد الصديق يحرك مشاعرك ويجعلك تكتشف مزاياك في الاغواء وكسب القلوب فتحلو لك اللقاءات وستتمنى البقاء الى جانب الحبيب فترات طويلة. يحل الفرح مكان الحزن واليقين مكان الشك وسوف تنمو العلاقات المتنية حيث تسعد لوقوف الحبيب الى جانبك..سيكون الجوّ ملائماً للحواء الغني بالعواطف والتفهّم. باستطاعك مناقشة مواضيع مهمّة.إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة لتجديد قسم الحب والإخلاص. إنه اسبوع دافىء وإيجابي..



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تبقى الامور عالقة وغير ناشطة طيلة الايام الاولى من الاسبوع ولن تتحرك عجلة اعمالك او الارتباطات بشكل واضح في هذه الفترة بسبب وجود القمر في الثور المواجه لبرجك ما قد يعرض بعض اعمالك للتأجيل والتسويف , لذلك يتوجّب عليك حماية استقرار عملك الحالي، ان الحظّ معاكس تماماً، ولهذا السبب قد تشهد اعمالك ومصالحك تراجعاً واضحاً او تدهوراً ملموساً كن حذراً. سوف تنجدك الاعصاب الهادئة والحكمة والقدرة الواسعة على تفهمّ الأمور. فهذا الاسبوع هو امتحان لطاقاتك الإدارية والتنظيمية والادارية. خطرة او تعرّض وضعك الصحي المتدهور.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

يحمل هذا الاسبوع بعض البلبلة العاطفية والتوتر وتشتبك مع احد المقربين لاسباب مادية او على اثر بيع بعض الممتلكات او عملية شراء لا توافق عليها ما زال كوكب الزهرة في برج الاسد يحذر من جفاء في العلاقات العاطفية او من غيرة وقيد لا تستطيع ازاءهما شيئاً ، قد تعرف خيبة وتعيش بض الحرمان أو الألم ولا تستطيع الإفصاح عما في داخلك . تعيد النظر ببعض الخيارات ثم لا تلبث أن تحدد بوضوح أهدافك الحقيقية فتدرك أولوياتك.



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تستقيم الأموروتسير الامور على وقع سريع وتتحكم في مصيرك وتستعيد السيطرة على الأحداث.اذ ان القمر والكواكب مجتمعة في السرطان الصديق يشكلان طالعا جيدا يشير الى تغييرات ايجابية في حياتك بحيث تتخذ مشاريعك أشكالاً جديدة فتشعر بزوال العقبات، لولا أنك مضطر إلى تبرير كل قرار أو موقف تتخذه، وإعطاء شرح وتفسير، حتى لا تواجه اعتراضاً أو احتجاجاً. إنه الوقت المناسب للقيام بمشروع جديد وخوض تجربة من نوع آخر والالتزام بخط حديث، أو للحصول على دور مميّز في العمل.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

يبشر هذا الاسبوع بتأثيرات جيدة من الحظوظ وتحظى بفرصة لاعادة تقييم الامور تكون الحركة كبيرة في حياتك العاطفية الآن، والقلب متأجّج كثير الرغبات. تحبّ حتى الشغف، ويبادلك الشريك العاطفة نفسها. قد يتعلّق الأمر بلقاء مصادفة يغذّي مشاعر قوية باتجاه أحد الأشخاص. تعيش ارتباطاً شغوفاً وغيرة وتملّكية، أو تبحث عن جديد يدغدغ مشاعرك.