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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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صدى البلد تشارك الأهالى فرحة موسم حصاد العنب فى القليوبية .. انخفاض الإنتاجية بسبب الظروف المناخية والتصدير طبقا للمواصفات..فيديو وصور

موسم حصاد العنب فى
موسم حصاد العنب فى القليوبية

موسم حصاد العنب سر مفتاح السعادة

يواصل المزارعون جني محصول العنب فى مختلف مناطق محافظة القليوبية ، ويعد موسم حصاد العنب سر مفتاح السعادة للأهالي، حيث يعتمد عدد كبير من المزارعين والشباب والسيدات على موسم الحصاد من خلال العمل فى المزارع والسعي وراء الرزق ولقمة العيش .. موقع “ صدى البلد ” شارك أهالى القليوبية فرحة حصاد العنب فى إحدى المزارع بالمحافظة.

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فى البداية قال المهندس أحمد عبد الرازق صاحب أحد أكبر مزارع العنب إن المزرعة يوجد بها أصناف متنوعة من العنب منها "الأبيض والأحمر والأسود القاتم"، مشيرا الى انه يتم الإعداد للموسم فى يناير من كل عام ويستمر الحصاد حتى منتصف يوليو الجارى.


واضاف “عبدالرازق” خلال لقائه بـ " صدى البلد " ان المزرعة مساحتها 100 فدان وتعتمد على نسبة كبيرة من تصدير المحصول لدول العالم المختلفة طبقا لمواصفات كل دولة فى العنب الذى يتم تصديره والتي تكون حسب نسبة الحموضة والحجم ونسبة السكر ، لافتا الى ان المزرعة تعتمد على النظام الحديث فى الرى "بالتنقيط"، والإلتزام بمعايير الجودة العالمية للتصدير للخارج.

أساليب للوقاية
واشار المهندس عبدالرازق أنه يتم اتباع أساليب للوقاية خلال عملية الحصاد للحفاظ علي المادة الشمعية الموجودة علي العنب والحفاظ علي جودته، بالإضافة إلى بدء عملية الحصاد في الصباح الباكر قبل ارتفاع درجات الحرارة، ونقله من الأرض للمبردات ونقله بعد ذلك الى محطات التعبئة للتصدير للخارج.
وتابع “عبدالرازق” ان مصر فقدت من 30 – 40 % من كميات العنب التى يتم زراعتها بسبب التقلبات الجوية وارتفاع درجة الحرارة خلال شهرى مارس وابريل الماضيين وهو ما أثر على الإنتاجية داخل المزارع بشكل كبير.


من جانبه أوضح المهندس محمد الشيمى مدير المزرعة ان المزرعة تستخدم أحد أساليب الرى الحديثة وبالتالى توفير فى المياه حيث يستهلك الفدان الواحد 10 متر مكعب من المياه فى الساعة الواحدة ، موضحا إلى أن نظام الرى بالتنقيط له فوائد عديدة منها توفير المياه والتحكم فى التسميد وبالتالى الحصول على انتاجية أفضل.


وأشار الى ان الموسم يبدأ من شهر يناير حيث يتم تقليم الأشجار، وتحديد عدد معين من الأفرع للتحكم فى أعداد "عناقيد" العنب بكل شجرة ، مضيفا أن هناك أصنافا تحمل 25 عنقود عنب، كل عنقود يتراوح وزنه بين 400 جرام إلى 500 جرام بمتوسط عدد حبات من 65 إلى 80 حبة بالعنقود الواحد.


وقال “ الشيمى” أنه بعد انتهاء عملية التقليم تتم عملية التربيط بمسافات محددة للأفرع حتى لا يحدث تكدس للعنقود والحصول على جودة عالية والأقطار المطلوبة للحبات والحصول على حبات متناسقة فى العنقود الواحد.

مبيدات مسموحة
واكد مدير المزرعة أنه لا يتم استخدام أى نوع من الأسمدة أو المبيدات إلا إذا كان مسموح بها دوليا مدرجة بالخطة، قائلا : " لو المبيد مسموح به داخل مصر وغير مسموح به بالدول التي يتم التصدير لها لا يتم استخدامه"، مؤكدا انه يتم تحليل منتج العنب وجودة المياه التى يتم الرى بها بشكل دورى واعتماد التقارير من المجلس التصديرى والحجر البيطرى، ويتم تحليلها بمعمل الوقاية من المبيدات بالدقى.

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العنب محافظة القليوبية الري الحديث التقلبات الجوية الظروف المناخية موسم حصاد العنب

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