انقطاع مريب للتيار الكهربي في طهران وعدد من محافظات إيران

انقطع التيار الكهربي بشكل مفاجئ في العاصمة الإيرانية طهران وعدة محافظات أخرى، مساء السبت، وسط تكهنات بحدوث هجوم سيبراني.

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرنية أنه مع الزيادة غير المسبوقة في استهلاك الكهرباء، ازدادت احتمالات انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة.

وأعلنت شركة توزيع الطاقة في طهران في بيان:"على الرغم من كل الجهود التي يبذلها خبراء صناعة الكهرباء وخبراء شركة توزيع الكهرباء في طهران الكبرى من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة، مع زيادة غير مسبوقة في استهلاك الكهرباء في البلاد وتوقعات تتجاوز استهلاك الطاقة الطاقة الإنتاجية محطة توليد الكهرباء ، فإمكانية انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة قد زادت بشكل حاد".

تطلب شركة توزيع الطاقة في طهران الكبرى من جميع المشتركين الذين يعيشون في العاصمة زيادة وفورات الكهرباء إلى أقصى حد من أجل منع انقطاع التيار الكهربائي والامتناع عن استخدام الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك في الساعة 12 إلى 18 عن طريق تشغيل هذه الأجهزة في نفس الوقت.

وقال مصطفى رجبي مشهدي المتحدث باسم صناعة الكهرباء بالبلاد: "نتوقع أن يصل معدل الاستهلاك إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع ويصل إلى حوالي 56 ألف ميجاواط، في حين لا يتعدى التيار الكهربائي لمحطاتنا الكهربائية 54 ألف ميجاواط" ووفقا له، يجب على مشتركي المنازل التوفير، خاصة من الساعة 12:00 إلى 18:00، كما يجب على المشتركين في الصناعة والزراعة تقديم مساهمة جادة لتغطية سقف المحافظة، وإلا فسيتم تنفيذ انقطاع التيار الكهربائي المحتمل حتى في طهران".

وقال المتحدث باسم صناعة الكهرباء في البلاد:"إن محطة بوشهر للطاقة النووية ستدخل الدائرة بنهاية يوم السبت 4 يونيو، ومع دخول هذه المحطة سيتم ضخ ألف ميجاوات من الكهرباء في شبكة توزيع البلاد. وذكر رجبي مشهدي أن مشكلة محطة بوشهر كانت عيبًا فنيًا تسبب في خروجها من المدار لبضعة أيام وبعد إصلاحها، أصبحت الآن على وشك الدخول في المدار".

بالإضافة إلى ذلك، نشرت شركة توزيع الكهرباء في طهران الكبرى جدولاً للانقطاعات المحتملة للتيار الكهربائي في العاصمة في الفترة من 12 إلى 17 يوليو.