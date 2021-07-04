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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقدرش أعيش من غيرها.. انتحار طالبة بكلية الطب حزنا على وفاة والدتها

صدى البلد

أقدمت طالبة بـ كلية الطب فى جامعة الإسكندرية على الانتحار عقب وفاة ولدتها ، وقبل انتحارها نشرت بوست عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، توضح فية أنها لا تستطيع أن تعيش بدون والدتها.  

وكتبت الطالبة على حسابها بموقع فيسبوك  « ماما سبتني ومشيت بس تقريباً متعرفش إننا مقدرش أعيش من غيرها ربنا يسامحني».

وبعدما نشرت الفتاة هذا البوست انتحرت، وتوجه أصدقاؤها بالدعاء لها ولوالدتها من خلال منشورات على فيسبوك، وجاءت كالاتى : 

«أنا يمكن متكلمتش معاكي كتير بس مش مصدقة بصراحة أنا لله وانا اليه راجعون الله يرحمكم ويغفر لكم ويسكنكم فسيح جناته انتي ومامتك بجد زعلت عليكي بس في الجنة إن شاء الله ”

 

“لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمهم ادعولها برحمة هي ومامتها ”.

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