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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل أيام من الأولمبياد.. 20 مفقوداً وتدمير 80 مبنى بسبب الانهيارات الأرضية في اليابان

صدى البلد

ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن اليابان استأنفت عمليات إنقاذ 20 مفقودًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة أتامي بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وقالت كيودو إن عشرة أشخاص تم إنقاذهم بعد فيضانات وانهيارات أرضية وانهيار طيني متتالي وغمرت منازل نصفها يوم السبت في المدينة الساحلية الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب غربي طوكيو، مضيفة أن نحو 80 مبنى تضرر.

وطلب رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، الذي شكل فريق عمل للطوارئ لمعالجة الأزمة، يوم السبت من الناس في المناطق المتضررة البقاء في حالة تأهب.

وتعد الفيضانات بمثابة تذكير بالكوارث الطبيعية - بما في ذلك الزلازل والبراكين وأمواج تسونامي - التي أصابت اليابان، حيث تستضيف العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تبدأ هذا الشهر.

وقالت كيودو إن نحو 700 شخص من شرطة محافظة شيزوكا ورجال الإطفاء والجيش الياباني استأنفوا جهود البحث والإنقاذ بعد الفجر.

وقالت وكالة الأنباء إنه تم إجلاء حوالي 387 شخصًا في المنطقة المتضررة حيث استمرت الأمطار بشكل متقطع حتى صباح الأحد.

الاولمبياد اليابان انهيارات أرضية امطار يوشيهيدي سوجا

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