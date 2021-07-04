تحديث جديد لـ تابلت الثانوية العامة يخفي جميع التطبيقات قبل الامتحانات

ناشدت المدارس الثانوية جميع طلاب الثانوية العامة، بضرورة توصيل أجهزة التابلت الخاصة بهم بالإنترنت وقبول جميع التحديثات، للوصول إلى التحديث النهائي لشاشة التابلت قبل الدخول به إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

ووفقا للتحديث الجديد الذي ظهر لبعض الطلاب منذ قليل، أصبحت الشاشة الرئيسية للتابلت خالية تماما من جميع الايقونات، ولم يتبق عليها إلا أيقونة (تسجيل الحضور) وأيقونة كتب PDF

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : سيتم تأمين التابلت تأمين كامل بشكل جديد اثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021 ، لاستخدام أجهزة التابلت فقط في تسجيل الحضور في امتحانات الثانوية العامة ، مع اتاحة نسخة رقمية للكتب الدراسية، وسنغلق منصة الامتحان الالكتروني على التابلت تماما

وأضاف وزير التعليم: معنى ذلك أن التابلت سيكون فقط مرجع للكتب الدراسية وتسجيل الحضور في امتحانات الثانوية العامة، أما الإجابة على امتحانات الثانوية العامة ستكون على البابل شيت فقط

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع منسقي التابلت بمديريات التربية والتعليم، بضرورة رصد بيانات الطلاب المقيدين بـ الثانوية العامة والذين تبين قيامهم بـ "تهكير" التابلت عن طريق فتح ثغرة أمنية بأجهزتهم بهدف استخدامها في الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إجراء تحقيق مع هؤلاء الطلاب وأعداد تقرير عن اجهزة التابلت الخاصة بهم تمهيدا لإتحاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه في حالة التهاون في هذه التعليمات سيتم اتخاذ إجراءات في غاية الحزم مع المقصرين.

ووفقا لإحصائيات وزارة التربية والتعليم، تبين أن أعداد الطلاب الذين ثبت قيامهم بـ تهكير التابلت وصل إلى 1982 طالب وطالبة موزعين كالتالي:

الجيزة : 347 طالب

القاهرة : 303 طالب

الشرقية : 192 طالب

الغربية : 172 طالب

القليوبية : 162 طالب

المنوفية : 161 طالب

الدقهلية : 149 طالب

اسيوط : 85 طالب

بني سويف : 81 طالب

كفر الشيخ : 72 طالب

قنا : 56 طالب

سوهاج : 55 طالب

دمياط : 41 طالب

الاسكندرية : 39 طالب

اسوان : 26 طالب

بوسعيد : 13 طالب

السويس : 13 طالب

الاسماعيلية : 5 طلاب

الاقصر : 3 طلاب

جنوب سيناء : طالبان

شمال سيناء : طالبان

المنيا : طالب واحد

الفيوم : طالب واحد

البحيرة : طالب واحد