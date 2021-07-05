الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ القاهرة من غلق وتشميع أحد محال المأكولات بـ المطرية لعدم وجود التراخيص اللازمة.



تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان (الجملى هو أملى – حكاية الطوخى أشهر بائع سمين بـ المطرية "الرغيف بــ 5 جنيه") ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل ، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية .

عقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستهداف المحل المشار إليه " بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية" وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له ، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية .. وتم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.