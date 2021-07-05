البنك المركزي: 646.5 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج البنوك إبريل الماضي

بلغ إجمالي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 646.5 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 626.84 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 619.4 مليار جنيه في فبراير السابق.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي وصل الودائع الجارية بالعمل المحلية ضمن المعروض النقدي للسيولة المحلية نحو 550.41 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 562.7 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 526.5 مليار جنيه في فبراير 2021.

ووصل اجمالي المعروض النقدي نحو 1.2تريليون جنيه في ابريل الماضي مقابل 1.19 تريليون جنيه في مارس من نفس العام ومقارنة بـ 1.15تريليون جنيه في فبراير 2021.

وبلغ حجم السيولة المحلية للبنوك نحو 5.2 تريليون جنيه في ابريل الماضي ومقارنة بـ 5.132 تريليون جنيه في مارس 2021 ومقابل 5.023تريليون جنيه في فبراير السابق.

ووصل حجم أشباه النقود نحو 4 تريليونات جنيه في ابريل الماضي ومقابل 3.94 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 3.9 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام.



وسجلت الودائع بالعملة الجارية ضمن أشباه النقود نحو 3.33تريليون جنيه في إبريل السابق مقابل 3.3 تريليون جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 3.32 تريليون جنيه في فبراير 2021.

