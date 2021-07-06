وفاة ريتشارد دونر مخرج فيلم سوبرمان

توفي المخرج الأمريكي ريتشارد دونر، الذي اشتهر بأعمال بارزة مثل "سوبرمان" و"لثال ويبون" (السلاح القاتل)، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وأكدت شركته المتخصصة في الإنتاج السينمائي نبأ وفاته لمجلة فاريتي، لكنها لم تكشف سبب الوفاة، بحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وكان دونر ممثلًا قبل أن تظهر مواهبه خلف الكاميرا، وانتقل ليصبح مخرجًا تلفزيونيًا بعد أن أدرك أثناء عمله أن التمثيل ليس مجاله المفضل.

حياته وأعماله

كان منذ نهاية الخمسينات من القرن الماضي أولا مخرج للكثير من السلسلات التلفزيونية مثل (Twilight Zone)، أصبح أكثر شهرة في أواخر السبعينات من خلال إخراجه للأفلام الناجحة مثل سوبرمان عام 1978 وفيلم الطالع عام 1976. عُرف أيضا كمخرج سلسلة افلام "الأسلحة الفتاكة" مع الممثلين الرئيسين ميل غيبسون وداني غلوفر.

كممثل قام دونر بتمثيل أدوار صغيرة في أفلامه الخاصة.

ولد دونر في 24 عام 1930، وهو متزوج من لورين شولر دونر وهي منتجة أفلام أمريكية، متخصصة في الأعمال الترفيهية السائدة التي تجذب الشباب والعائلة.

تمتلك شركة دونر برفقة زوجها، المخرج ريتشارد دونر. حققت أفلامها حتى الآن نحو 4.5 مليون دولار حول العالم، معظمها بفضل سلسلة أفلام إكس مِن.

نشأة لورين شولر دونر ومسيرتها المهنية:

وُلدت دونر في كليفلاند، أوهايو، لعائلة يهودية، وكان والدها موزعًا لتجار الجملة وكانت والدتها ربّة منزل. ترعرعت في كليفلاند، حيث شرعت بالتصوير وكانت تذهب في الكثير من الأحيان إلى السينما برفقة أحد أنسبائها. درست السينما في جامعة بوسطن، متخصصة في الإنتاج والتحرير. عملًا بنصيحة أحد المدرسين، سافرت إلى لوس أنجلوس أملًا في دخول مجال الصناعة الترفيهية.

بينما عملت دونر في لوس أنجلوس محررةً مساعدة للأفلام الطبية والتعليمية، بحثت عن وظائف أخرى، وعلى الرغم من عدم نيتها العمل في التلفاز، قادتها فرصة اجتماع في مقر محطة إن بي سي الإذاعية إلى ترك بياناتها هناك. في عام 1973، دعت المحطة شولر إلى عمل مؤقت تشغّل فيه موظفين خلال العطلة. شغلت العديد من الوظائف، إلا أنها قررت أن الأفضل لها هو العمل مشغلة كاميرا نظرًا إلى خبرتها في التصوير. بعد تعليمها حول التصوير من قبل فريق برنامج ذا تونايت شو، طلبت شولر من محطة إن بي سي العمل على الأخبار المحلية. اتخذت لنفسها بعد ذلك عملًا مستقلًا مع شركة ميتروميديا، مصوّرة لحفلات الروك والمسلسلات والأفلام المتلفزة. كانت دونر مصوّرة استثنائية تعمل في مجال هيمن عليه الرجال، لتصبح المرأة الأولى التي انتسبت إلى التحالف الدولي لموظفي المسرح المسرحي، نقابة الكهرباء والكاميرا رقم 659.

أخيرًا، قررت دونر العمل منتجة مساعدة، فانضمت عام 1976 للعمل في إيه بي سي وايد وورلد أوف إنترتينمنت. بعد تعرضها لحادث سير وضعها أسيرة المشفى لشهور، بدأت دونر العمل برفقة أصدقاء كاتبي سيناريو وأصبحت محررة قصص/منفذة مبدعة في شرطة موتاون برودكشن. أدت مساهمتها في سيناريو ثانك غاد إتس فرايدي (حمدًا لله، إنه الجمعة) (1978) بها إلى منتجة منفذة للفيلم. أنتجت بعدها أوّل ظهور لها عام 1979 مع فيلم أماتشر نايت أت ذا ديكسي آند غريل، من كتابة وإخراج جويل شوماخر بأسلوب فيلم ناشفيل لروبرت أتمان. حصلت على عملها عبر سؤالها مباشرةً مدير برامج محطة إن بي سي تشارلز إنجل.