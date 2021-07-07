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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا أوبتيما موديل 2021 فى السعودية.. تبدأ من 75 ألف ريال

كيا أوبتيما موديل
كيا أوبتيما موديل 2021

تعد علامة كيا الكورية الجنوبية من أشهر العلامات التجارية التي حصلت على مكانة كبيرة بين الأسواق العربية وخاصةً السوق السعودي، بفضل طرحها العديد من الإصدارات المختلفة بمفهوم الاعتمادية، ومن بين هذه الإصدارات كيا أوبتيما موديل 2021.

تأتي سيارة كيا أوبتيما موديل 2021 بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، بقوة 194 حصان عند 6100 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 246 نيوتن.متر، بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات Dual Clutch.

ا=أما المحرك الأخر 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، قوة 158 حصان عند 6500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 196 نيوتن.متر، بناقل حركة من 6 سرعات.

تأتي سيارة كيا أوبتيما موديل 2021 بعجلات مقاس 18 بوصة ومصابيح LED أمامية وتحكم تلقائي في المناخ ، مع تحذير الاصطدام الامامي والحفاظ على الحارات المرورية، وفتحة سقف بانوراما قابلة للفتح، خمس كاميرات لرؤية مُحيطيه مُتميزة جدًا، و مرايات كهربية قابلة للطى و مدعومة بشريط الـLED.


كما زودت سيارة كيا أوبتيما موديل 2021  بخمسة وضعيات للقيادة، مقاعد أمامية قابلة للتسخين والتبريد، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، مخارج USB في الخلف، شاشة عدادات بحجم 12.3 بوصة، و شاشة وسطية باللمس بحجم 10 بوصة، ونظام معلومات وترفيه ملون مقاس 8 بوصة، ودعم لخدمتي آبل كار بلاي و أندرويد أوتو.

تتوافر سيارة كيا أوبتيما موديل 2021 بنظام تجنب الاصطدام بالنقطة العمياء، المساعدة في تجنب حركة المرور الخلفية، نظام المساعدة على القيادة على الطريق السريع، نظام تثبيت السرعة التكيفي، مساعدة الخروج الآمن، و الكبح التلقائي العكسي للطوارئ.

أسعار كيا أوبتيما موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولي  GDI بسعر 75 ألف ريال. 
الفئة الثانية T-GDI GT بسعر 120 ألف ريال.

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