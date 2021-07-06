مفيد شهاب: موقف مصر بشأن سد النهضة قانونى .. ولا أحد يستطيع التشكيك في شرعيته

قال مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إنه قبل وجود القانون المكتوب أو المواثيق الدولية أو التعهدات الثنائية بين الدول كان هناك العرف الدولي وجرى احترامه كما لو كانت مكتوبة وملزمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا تقوم باستغلال الجزء الواقع في أراضيها من النهر الدولي لإقامة المشروعات بما يضر بمصلحة الشركاء.

ولفت إلى أن إثيوبيا وصلت أمس لأقصى درجات التعنت عندما خاطب وزير الري في حكومتها، نظيره المصري يبلغه ببدء الملء الثاني، موضحًا أنه في حال ترك أزمة سد النهضة دون حل من شأنه أن يهدد الأمن والسلم والدولي.

وواصل مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، قائلا: إن مهمة مجلس الأمن إقامة أي إجراء من شأنه أن يهدد الأمن والسلم العالميين، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد أن يشكك في سلامة الموقف القانوني المصري وشرعيته بشأن سد النهضة.



أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية، سامح شكري، أجرى مباحثات مع المبعوث الفرنسي الدائم إلى الأمم المتحدة، والذي يرأس مجلس الأمن في دورته الحالية.

وقال حافظ في تغريدة على موقع "تويتر" إن "الوزير سامح شكري يلتقي السفير نيكولا دو ريفيار المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري".

وأضاف حافظ أن هناك تحركات مستمرة لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة.

وطالبت الأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم، بضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، من شأنها أن تقوض البحث عن حلول للأزمة القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه “يجب ألا يكون هناك عمل أحادي بشأن سد النهضة يقوض البحث عن حلول”.

وأضاف: «ندعم بقوة الدور الذي يقوم به رئيس الاتحاد الأفريقي في تسهيل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا».

وتابع: “ندعو رئيس الاتحاد الإفريقي لمواصلة العمل مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة”.