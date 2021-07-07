عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

صدى البلد

اللقطة المضيئة في مراسم إفتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية علي البحر الأبيض المتوسط هي حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع أطفاله والمشهد يعني الكثير فهو لايؤكد حب أبناء زايد لمصر إمتدادا لدور الأب فذاك يقبن ولكنه يخرس كل الألسن التي تروج لتآمر دولة الإمارات العربية المتحدة في أزمة سد النهضة دعماً لأثيوبيا.

الإمارات العربية المتحدة خمسون عاماً علي تأسيس الدولة هذا العام  حضور دائم في المشهد المصري دعما بلا حدود قرين شجون جراء إبتعاد دول بعينها عن مصر رغم ما فعلته مصر وهنا مصر أكبر من أن تطلب الدعم وقصدي من الدعم هنا دعم المواقف وليس الدعم المادي لأن مصر أغني بثقلها وحضورها وتاريخها وهنا دوام الثراء.

أولاد الشيخ زايد بن نهيان في مصر من حين لآخر والمشهد الجديد أحفاد الشيخ زايد التواصل هنا من القلب وهنا مصر الشعبية ترصد وتثمن .

يقينا إفتتاح قاعدة بحرية مصرية جديدة خبر سعيد  في توقيت نواجه فيه مصر مخاطر من كل حدب وصوب وهنا الأخ العربي شأنه شأن الوطن العربي وقد جفت الدموع.

مصر وحدها تواجه تحديات كبيرة صامدة قوية بعد سنوات عجاف أريد لها أن تكون عدا تنازليا لوهن مقيم ولكن الله سلم.

الرمز في أي أزمة يخفف مرارة التفكك وتردي الأحوال وهنا وجود وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي ووفد من دولة البحرين موضع ترحيب من مصر ودائما مصر الشعبية فطنة تقرأ مابين السطور من خلال زخم السنين.

المحصلة من مشهد إفتتاح قاعدة 3يوليو البحرية الجديدة أن مصر القوية حاضرة بقوة برأ وبحراً وجوا جيشها العظيم يمنح شعبها طمأنينة بلا حدود .

أهلا وسهلا بكل أخ عربي يفد إلي مصر داعما مؤازرا ويبقي الشيخ زايد وأولاده ومؤخرا أحفاده حالة خاصة تستوجب الاحترام والتقدير.
 

ترشيحاتنا

سنتحرك ضده.. فرجاني ساسي يمازح جماهير الزمالك عقب رحيله عن الفريق

وزير النقل يلتقي الرئيس التنفيذي لـ RATP Dev لمناقشة تشغيل القطار الكهربائي الخفيف

أول تحرك برلماني بعد زيادة أعداد المصابين بـ مرض القدم السكري

مصادر بالجيزة تكشف موعد إعلان تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

خالد أبوبكر عن أزمة أيفرجيفين: حصلنا على ما يرضينا

وزير النقل يتفقد مركز التحكم والمراقبة الخاص بالخط الأول لمترو باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

مقصلة القطبين.. بالأسماء 11 نجما على رادار الرحيل من الأهلي والزمالك

برلمانى يطالب بتفويض السيسي شعبيا لاتخاذ ما يلزم في قضية سد النهضة

نائب الزمالك يكشف حقيقة منصب حسن شحاته الجديد في النادي

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

حكم ارتداء المايوه الشرعي «البوركيني» .. عالم بالأوقاف يحسم الجدل

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

بعد وفاة زوجها .. عائلة تطلب من أرملة ابنهم طلباً غريبًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

شاهد| تنفيذ خطوط انحدار عملاقة ضمن تطوير منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة

فيديو

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

فيديو جراف| الصين تطلق قمرًا صناعيًا فريدًا من نوعه

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

المزيد

ساحة رأي

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ