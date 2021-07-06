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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تدهور الأوضاع.. الولايات المتحدة تتخذ قرارًا جديدًا بشأن اليمن

تدهور الأوضاع في
تدهور الأوضاع في اليمن

مددت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أهلية اليمنيين لبرنامج إنساني يمنح فرصة الهجرة للمواطنين وتصاريح العمل للمهاجرين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم.

 

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وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان لها إن هذا التمديد سيسمح لحوالي 1700 يمني بالاحتفاظ بوضعهم حتى 3 مارس 2023، ويسمح لحوالي 480 يمنيًا إضافيًا بالتقديم علي البرنامج.

 

وقال وزير الأمن الوطني "أليخاندرو مايوركاس" في البيان إن "اليمن لا يزال يعاني من تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي تمنع الأفراد من العودة بأمان إلى ديارهم".

 

وأشار مايوركاس إلى النزاع المسلح المستمر، ونقص الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية، فضلاً عن تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي تسبب فيه جائحة كوفيد -19، من بين أسباب  اتخاذ قرار التمديد للمواطنين اليمنيين.

اليمن الولايات المتحدة المهاجرين اليمنيين حقوق الإنسان وزارة الأمن الداخلي

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