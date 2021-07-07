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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامنا مع احتفالات ٣٠ يونيو محافظ الإسماعيلية يفتتح ميدان الشهداء

صدى البلد

في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بثورة ٣٠ يونيو المجيدة وذكرى الثالث من يوليو، وتخليدا لشهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمنظومة الصحية.

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ميدان الشهداء بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء مجدى عبدالحميد عناني السكرتير العام للمحافظة، ونواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد كبير من مواطني الإسماعيلية.

وشملت أعمال تطوير ميدان الشهداء أمام مكتبة مصر العامة بحي الشيخ زايد. إنشاء حديقة عامة يتوسطها نصب تذكاري تخليدا لشهداء مصر من الجيش والشرطة وجيش مصر الأبيض من العاملين بمنظومة الصحة .

ويتكون النصب التذكاري من لوحة على الجانب الأيمن تحمل أسماء شهداء الإسماعيلية من القوات المسلحة والشرطة. وجدارية على الجانب الأيسر تعبر عن احتضان مصر لكافة فئات الشعب، ويتوسطه ثلاثة تماثيل يجسدون تلاحم رجال القوات المسلحة والشرطة وفى مساعدتهم العاملين في المنظومة الصحية لمواجهة كافة الأخطار التي تواجه الوطن.

كذلك شملت الأعمال تطوير المحاور المرورية بالميدان. وتحويل أعمال الإضاءة من كابلات هوائية إلى كابلات أرضية على مساحة ١٢ فدان ، و انشاء شبكة ري للميدان للحفاظ على المسطح الأخضر.

بالإضافة إلي تطوير ميدان المهندس عثمان أحمد عثمان في الجهه المقابلة تطويرا شمل كافة الأعمال من تطوير وإعادة رصف المحاور المرورية ، وتطوير أعمال الإضاءة ، والمسطحات الخضراء حتى يكتمل الوجه الحضاري للمنطقة.

وخلال الافتتاح أكد المحافظ أنه كان حريص على تطوير ميدان الشهداء ، وإنشاء النصب التذكاري به لتخليد ذكرى شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمنظومة الصحية في مواجهه فيروس كورونا، وحتى يكون مثالا يقتدى به الأجيال القادمة خاصة صغار السن لمعرفة قيمة التضحية والفداء من أجل الوطن.

كذلك أشاد المحافظ خلال الافتتاح بمجهودات مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية ، وحى ثالث ، وإدارة مرور الإسماعيلية في ظهور الميدان بهذا الشكل الحضاري وفى وقت قياسي. موجها الشكر للمهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل والمهندس مارون اسحاق استشاري إدارة مرور الإسماعيلية، على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد.

والتقى المحافظ خلال الإفتتاح بعدد كبير من مواطني الإسماعيلية الذين حرصوا على حضور إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهداء وافتتاح الميدان ، معربين عن شكرهم للمستوى الذى ظهر عليه الميدان بعد التطوير.

يذكر أن المحافظ كان قد كلف مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بالتعاون مع حي ثالث وإدارة مرور الإسماعيلية ، بتطوير ميدان الشهداء ليكون متنفسا لمواطني الإسماعيلية، وتخليدا لشهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والمنظومة الصحية.

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