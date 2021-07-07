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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شلالات نياجرا تضيء بألوان علم مصر .. سفارتنا في أوتاوا تدعو أعضاء الجالية للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

السفير احمد ابوزيد
السفير احمد ابوزيد سفير مصر في اوتاوا

وجهت سفارة مصر فى أوتاوا دعوة لأعضاء الجالية المصرية فى كندا لمشاهدة الحدث الخاص يإنارة شلالات نياجرا العالمية بألوان العلم المصرى فى تمام العاشرة مساء يوم ٢٣ يوليو، بمناسبة احتفالات العيد القومى المصرى فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجارى.

ونظم السفير أحمد أبوزيد سفير مصر فى كندا زيارة خاصة أمس الثلاثاء الجارى لعدد من المسئولين بالحكومة الكندية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجالس ادارات المتاحف الكندية، ورموز الجالية المصرية، إلى معرض "ملكات مصر" المقام حالياً بمقر متحف التاريخ الكندى بالعاصمة الكندية أوتاوا.

ويأتي الحدث تزامناً مع احتفالات السفارة المصرية فى أوتاوا بشهر التراث المصرى فى أونتاريو

 وقد شارك فى الجولة أكثر من ١٠٠  زائر  على أفواج متعاقبة على مدار اليوم التزاماً بالاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا فى كندا، والذين أعربوا عن انبهارهم بالحضارة المصرية و إسهام مصر التاريخى فى إثراء الثقافة والفنون بكافة صورها. كما قدمت السفارة المصرية لكل زائر مجموعة من الوثائق الترويجية السياحية عن مصر، وهدايا تذكارية تعبر عن التنوع الثقافى المصرى عبر التاريخ. 

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