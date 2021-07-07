أخبار الفن| تصريحات قريب زوج هالة صدقي.. ظهور نادر لأسرة ماجد الكدواني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من أبرزها، تصريحات قريب زوج هالة صدقي، ظهور أسرة ماجد الكدواني وزوجة كريم عبد العزيز، ونرصدها فيما يلي:

نشر الفنان اللبناني فارس كرم، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهر فيه صورة مولودته الجديدة «مريم» التي تم وضعها اليوم الثلاثاء 6 يوليو.

وكتب فارس كرم، في تغريدته على تويتر: «صرت متلك بي يا بييّ .. مريم يا فرحتي»، لتنهال عليه التعليقات بالتهاني بالمولودة الجديدة.

في ظهور نادر لها، خطفت هايدي سرور الأنظار إليها، مع زوجها النجم كريم عبد العزيز خلال العرض الخاص لفيلمه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي أقيم ليلة أمس الثلاثاء.

وظهرت هايدي سرور -زوجة كريم عبد العزيز- في العرض الخاص، والأخير يقوم باحتضانها، في لقطة رومانسية جمعت بينهما.

في ظهور نادر لهم، خطفت أسرة الفنان ماجد الكدواني، الأنظار لهم خلال العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي أقيم ليلة أمس الثلاثاء.

وظهر ماجد الكوداني في العرض الخاص للفيلم مع زوجه، وابنيه يوسف وساندرا، وهو يحتضنهم، إذ لم يعتاد أي من أسرة الكدواني الظهور للجمهور في أي من المناسبات.

طرحت الفنانة نانسي عجرم، بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم نانسي 10، وانتشرت البوسترات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

قال هاني درويش -ابن عمة زوج الفنانة هالة صدقي (رجل الأعمال سامح سامي زكريا)- إن بداية العلاقة بين هالة صدقي وزوجها كانت جميلة جدًا وفي غاية التفاهم، حتى بدأت المشاكل بينهما، مشيرًا إلى أن العائلة كانت بعيدة عن هذه المشاكل في بداية الأمر ولا تعلم عنها شيئاً.

وأضاف هاني درويش، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن العائلة حرصت على عدم التدخل بين هالة صدقي وزوجها لأنها مشاكل أسرية وحرصًا منهم على الخصوصية، لافتًا إلى أنهم اضطروا للاقتراب من المشاكل بعدما بدأت الأمور تتفاقم بين الزوجين.