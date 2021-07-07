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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تصريحات قريب زوج هالة صدقي.. ظهور نادر لأسرة ماجد الكدواني

هالة صدقي وزوجها
هالة صدقي وزوجها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من أبرزها، تصريحات قريب زوج هالة صدقي، ظهور أسرة ماجد الكدواني وزوجة كريم عبد العزيز، ونرصدها فيما يلي:

 

مريم يا فرحتي.. فارس كرم يستقبل مولودته الأولى

نشر الفنان اللبناني فارس كرم، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهر فيه صورة مولودته الجديدة «مريم» التي تم وضعها اليوم الثلاثاء 6 يوليو.

وكتب فارس كرم، في تغريدته على تويتر: «صرت متلك بي يا بييّ .. مريم يا فرحتي»، لتنهال عليه التعليقات بالتهاني بالمولودة الجديدة. 

 

ظهور نادر.. زوجة كريم عبد العزيز تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلمه

في ظهور نادر لها، خطفت هايدي سرور الأنظار إليها، مع زوجها النجم كريم عبد العزيز خلال العرض الخاص لفيلمه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي أقيم ليلة أمس الثلاثاء.

وظهرت هايدي سرور -زوجة كريم عبد العزيز- في العرض الخاص، والأخير يقوم باحتضانها، في لقطة رومانسية جمعت بينهما. 

 

شبه ملحوظ.. ظهور نادر لأسرة ماجد الكدواني بفيلم البعض لا يذهب للمأذون

في ظهور نادر لهم، خطفت أسرة الفنان ماجد الكدواني، الأنظار لهم خلال العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي أقيم ليلة أمس الثلاثاء.

وظهر ماجد الكوداني في العرض الخاص للفيلم مع زوجه، وابنيه يوسف وساندرا، وهو يحتضنهم، إذ لم يعتاد أي من أسرة الكدواني الظهور للجمهور في أي من المناسبات. 

 

بوسترات ألبوم نانسي عجرم الجديد تغزو شوارع بيروت

طرحت الفنانة نانسي عجرم، بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم نانسي 10، وانتشرت البوسترات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

 

هالة صدقي زوجة صالحة .. قريب زوجها يفتح النار على ابن خاله ويسدد رسائل قوية : قراراته خاطئة

قال هاني درويش -ابن عمة زوج الفنانة هالة صدقي (رجل الأعمال سامح سامي زكريا)- إن بداية العلاقة بين هالة صدقي وزوجها كانت جميلة جدًا وفي غاية التفاهم، حتى بدأت المشاكل بينهما، مشيرًا إلى أن العائلة كانت بعيدة عن هذه المشاكل في بداية الأمر ولا تعلم عنها شيئاً.

وأضاف هاني درويش، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن العائلة حرصت على عدم التدخل بين هالة صدقي وزوجها لأنها مشاكل أسرية وحرصًا منهم على الخصوصية، لافتًا إلى أنهم اضطروا للاقتراب من المشاكل بعدما بدأت الأمور تتفاقم بين الزوجين.

 

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