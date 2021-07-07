شبه ملحوظ.. ظهور نادر لأسرة ماجد الكدواني بفيلم البعض لا يذهب للمأذون

في ظهور نادر لهم، خطفت أسرة الفنان ماجد الكدواني، الأنظار لهم خلال العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي أقيم ليلة أمس الثلاثاء.

وظهر ماجد الكوداني في العرض الخاص للفيلم مع زوجه، وابنيه يوسف وساندرا، وهو يحتضنهم، إذ لم يعتاد أي من أسرة الكدواني الظهور للجمهور في أي من المناسبات.

العرض الخاص لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

أقيم أمس العرض الخاص لفيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين، بحضور ابطاله وصناعه منهم كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني، وهيدي كرم التي تظهر كضيفة شرف في الفيلم، ودينا الشربيني.

ومن الحضور الذين حرصوا على التواجد الفنانة بشرى برفقة زوجها، وصبري فواز، ورامي إمام، وعدد كبير من نجوم الفن.

وكانت قد قررت الشركة المنتجة لفيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين طرح العمل بدور العرض السينمائية في 7 يوليو المقبل.

العمل من المقرر ان يستمر عرضه حتى موسم عيد الاضحى، ليستمر فى المنافسة وسط الأعمال السينمائية التى سيتم طرحها خلال هذه الفترة.

يطرح الفيلم عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية فى شخصيات مختلفة وغريبة عنه.

العمل كان من المقرر طرحه بداية عام 2020 الا انه تم تاجيلة بسبب انتشار فيروس كورونا ، خاصة وان الشركة المنتجة تراهن على تحقيقة ايرادات مرتفعة.

وتصدر الفنان كريم عبد العزيز، بوستر الفيلم بشكل فردي، بينما تصدرت دينا الشربيني بوستر آخر، وتم طرح بوستر آخر للفنان ماجد الكدواني أيضًا.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كل من كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين

ويعد فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين" هو التعاون الـ 12 الذي يجمع بين النجم كريم عبدالعزيز والمنتج لؤي عبدالله ووائل عبدالله وشركة أوسكار حيث قدما معا أفلام "ليه خلتني احبك" و"حرامية في كي جي 2" و"حرامية في تايلاند"، "ولاد العم" و"فاصل ونعود" و"نادي الرجال السري" بالإضافة إلي الأعمال الدرامية والمسرحية، ويقول عن المنتج وائل عبدالله عن الفيلم " الفيلم يطرح فكرة جديدة أن هناك فرضية أفترضناها بأن الدولة عندها تحويلها كل الأوراق إلي ديجيتال، واختفاء التعاملات الورقية، ما الذي سيحدث لو قسائم الزواج كلها اختفت من علي البرمجة الجديدة، وكل إنشان أصبح حر في أن يختار شريك حياته، هل سختار نفس الشخص ولا سيختار شريك آخر، هي فكرة جديدة بفرضية جديدة كحال السينما دائما، فالكوميديا في هذا الفيلم تعود بنا إلى مدرسة كوميديا الموقف البسيطة غير المتكلفة، والكاتب أيمن وتار أبدع بالفعل في نسج خيوطها، وعندما يشاهد الجمهور الفيلم فإنه سيدرك على الفور أن جميع العناصر تضافرت لخروج هذا العمل في أبهى صورة".

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