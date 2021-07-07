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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة اسنا يتفقد الجناح المدرسي الجديد بالدير فى الأقصر

صدى البلد

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا برفقة ابوعوف العفى رئيس مجلس قروى الدير عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمجلس قروى الدير 
 

وبدأت الجولة بتفقد الاعمال الجارية بإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد محمود حسن الابتدائية والمقام على مساحة ٣٠٠م عبارة عن خمس طوابق ليضم ١٢ فصل دراسي و ٦ فصول رياض اطفال  ومكاتب إدارية  وايضا إنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد هاشم الابتدائية بالدير فى اسنا ، باشراف من هيئة الابنية التعليمية . 

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كما تم تفقد اعمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بقرية الدير والتى تم تنفيذ منها  ٨كم من اجمالى اطوال الشبكات بالقرية وايضا جاري العمل بخطوط الصرف الصحي بقرى الحميدات والهنادى وايضا تم تفقد الاعمال الجارية بإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى الدير والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم اكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين وبلغت نسبة التنفيذ ١٥% .


كما تم تفقد اعمال انشاء مركز شباب الحميدات والذي سيضم مبنى إداري مكون من طابقين وملاعب بأبعاد قانونية. 


وأكد رئيس المركز بأن مركز اسنا يشهد حراك تنمى في كافة القطاعات الخدمية والتنموية خلال الفترة الحالية وذلك من خلال أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة فى اسنا وارمنت

 

حملة نظافة مكبرة باسنا 


ومن جانب آخر شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة. 
 

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع ١٩ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة  محمد مدنى ومدرسة صلاح الدين ومنطقة الحسن والحسين والشوارع المتفرعة منه وذلك بجانب تفريغ الحاويات فى اسنا


شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز  وفتحى حافظ مدير قسم النظافة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن الاسناوي 

 

ازالات فى المهد في ارمنت 


أيضا شنت الوحدة المحلية  بارمنت حملة إزالة تم خلالها استكمال تنفيذ إزالة مخالفات التعدي على أرض أملاك الدولة.
والحملة كانت خلف العمارات السكنية بشارع الشهيد عبد الرحمن بارمنت الوابورات وهى بناء عشش عشوائيه بالطوب الأحمر والطوب الأبيض والمونة الاسمنتية بارتفاع ٤م وباجمالي مساحة ٢٠٠م٢.
تمت أعمال الإزالة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسئولي أملاك الدولة بالمركز ومسئولى الاشغالات.

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رئيس مدينة اسنا الأقصر المبادرة الرئاسية الأبنية التعليمية رؤساء المراكز والمدن المشروعات الجاري تنفيذها المبادرة الرئاسية حياة كريمة النظافة العامة بالدير الجناح

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