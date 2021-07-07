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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: تبادل نتائج البحوث والرسائل والكتب والمناهج الدراسية مع العراق

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، حول اللقاء الذي عُقد بين مسئولي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي المصرية والعراقية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأفاد التقرير  أنه تم التأكيد خلال اللقاء على دعم أوجه التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية، وتنسيق لقاءات بين المسئولين بكلا البلدين؛ لمناقشة آليات التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم الزيارات المتبادلة لأعضاء هيئة التدريس في البلدين.

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وأشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على تبادل نتائج البحوث والرسائل والكتب والمناهج الدراسية والمؤلفات ووضع آلية لتبادل المنح بين الجانبين وكيفية الإعلان عنها وتبادل الدورات التدريبية والعمل على تقديم تدريبات عملية للطلاب خلال العطلة الصيفية، بالإضافة الي تنظيم معارض تعليمية وتوجيه الدعوات لمؤسسات التعليم العالي للمشاركة بالمعارض والمؤتمرات بكلا البلدين للتسويق لهم.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، الطفرة التي تشهدها الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، مؤكدا على  الالتزام الكامل بجودة العملية التعليمية ورفع كفاءة البنية التحتية والتكنولوجية بها.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على استعداد مصر الكامل لدعم الجانب العراقي من خلال التعاون في مجال البحث العلمي وخاصًة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات.

وأشارت الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين إلى أن اللقاء تناول التعريف بمنصة "ادرس في مصر" التي تضم كافة الجهات المعنية بالقبول، وإصدار التأشيرات الدراسية، بجانب التعريف بالجامعات المصرية وشرح كيفية التقديم إليها والتعريف بنسب تخفيض مصروفات الطلاب الوافدين في بعض الجامعات المصرية.

ومن جانبه، رحب الجانب العراقي بالتوجه المصري لفتح آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين مؤكدين على استعدادهم التام للمشاركة في أي فاعليات مصرية عراقية مثمرة للطرفين، كما تم مناقشة المنح المخصصة لطلاب دولة العراق الشقيق وتوزيعها في الجامعات والكليات المختلفة، كما وافق الجانب العراقي على ابتعاث الطلاب العراقيين بالجامعات المصرية.

وأسفر اللقاء عن الاتفاق على عقد ورشة عمل في أغسطس المقبل؛ لمناقشة سُبل التعاون في مجال البحث العلمي في الموضوعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.

شهد الاجتماع من الجانب العراقي، الدكتور ياسين العتراوي وكيل وزارة التعليم العالي لشئون البحث العلمي، والدكتور حازم باقر طاهر مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية والمسئول الثقافي بسفارة العراق بالقاهرة.

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