صباح البلد يحيي ذكرى ملحمة البرث واستشهاد البطل أحمد منسي| شاهد

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية صدى البلد"، تقريرًا فى إحياء ذكرى ملحمة البرث واستشهاد البطل أحمد منسي.

وذكر: تحية من كل مصرى لأرواح شهدائنا الأبرار ورجال الجيش المصرى "خير أجناد الأرض"، ومثل هذا اليوم حققوا بدمائهم أروع البطولات فى سبيل الوطن.

وتحل اليوم الذكرى الرابعة لـ وفاة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، والذى استشهد هو ورجاله الأبطال بعد ملحمة شرسة ضد حثالة البشر من الإرهابيين فى الـ 7 من يوليو عام 2017، بعد هجوم خسيس استهدف كمين البرث جنوب رفح والذى كانت تتولى مسؤولية تأمينه الكتيبة 103 صاعقة بالعريش فى شمال سيناء، والتى كان يقودها البطل منسى.

والشهيد البطل أحمد صابر محمد على منسى هو "أسطورة" بمعنى الكلمة، وليس مجرد شخص عادى .. نتحدث عن شخص استطاع أن يكتب اسمه مرات عديدة فى سجلات التاريخ بمداد من الذهب .. صولاته وجولاته تقف شامخة فى سجلات العسكرية المصرية .. أدبه وأخلاقه تقف مشرقة فى سجلات الإنسانية .. ناهيك عن عطفه على الفقراء والمساكين وكثرة أعمال الخير التى لا تحصى بخلاف بسمته الجميلة التى لا تفارق وجهه صباحا ومساء فى الضيق وفى الفرح فى الحرب وفى السلم فى البيت وفى الشارع.

ولعلنا فى ذكرى استشهاد هذا الأسطورة، الذى يعتبر أيقونة وسلسالا طيبا لـ شهداء عظام سبقوه مثل الشهيد العظيم البطل الأسطورة إبراهيم الرفاعى عام 1973، وغيره، نتحدث بإيجاز شديد عن مسيرته منذ أن كان طالبا وحتى استشهاده ليتعلم الأجيال كيف تكون التضحية والفداء مع الأخذ بأسباب العلم والتدريب وبذل الغالى والنفيس من أجل الدين والوطن.



وضرب البطل أحمد منسى ورجاله أروع الأمثلة فى التضحية والفداء حينما هاجم الإرهابيون القتلة الكمين فجر يوم 7 يوليو عام 2017، حيث دافع ورجاله باستماتة لآخر طلقة حتى سقط الشهداء واحدا تلو الآخر لينتهى مسلسل الشجاعة والتضحية بسقوط الشهيد أحمد منسى محتضنا سلاحه، ولا يتمكن أحد من هؤلاء من اقتحام مبنى الكتيبة الذى انفجرت فيه سياراتان مفخختان، كما لم يستطع هؤلاء أخذ جثة أى شهيد من هؤلاء الأبطال.

واستشهد في كمين البرث البطل جندى "فراج محمد محمود أحمد"، والبطل سائق "عماد أمير رشدي يعقوب"، والبطل جندي "محمد محمود محسن"، البطل جندي "أحمد محمد علي نجم"، البطل جندى "على حسن محمد الطوخى"، والبطل جندى "محمود صبرى محمد"، والبطل جندي "محمد محمود فرج"، و"أحمد العربي مصطفى"، والبطل مندوب مدني "صبرى".