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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خالد أبوبكر عن أزمة أيفرجيفين: حصلنا على ما يرضينا

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى نص كلمة المستشار خالد أبو بكر المستشار القانونى لرئيس هيئة قناة السويس على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بشأن الاتفاق مع ملاك السفينة أيفرجيفين عقب إتمام الإتفاق بينهم وبين هيئة قناة السويس وتحركها فى طريقها لميناء روتردام الهولندى عقب إتمام الاتفاق بين الجانبين . 

 

وأكد المستشار خالد أبو بكر أنه كان الهدف الحفاظ علي حقوق الهيئة والتعاون الكامل والايجابي مع كل العملاء الدوليين الذين يتعاملون مع قناة السويس، مؤكدا اننا حصلنا علي مايرضينا .  

 

وإلى نص الكلمة 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

 

 السادة الحضور

 

علي مدار ما يزيد عن ثلاثين  يوما انطوت علي جلسات قضائية متعددة واجتماعات تفاوض شاقة ومرهقة

شرفت بثقتكم أن أعمل مستشارا قانونيا لسيادتكم متطوعا في الوصول الي حل قضائي او تفاوضي في ازمة السفينة ايڤر جيڤن- التي جنحت في مجري قناة السويس في مارس الماضي. 

وعملت انا وزملائي في لجنة التفاوض علي مدار ساعات وايام واسابيع شاقة مع ممثلي ملاك السفينة وشركات التأمين  ونادي الحماية والتعويض  البريطاني وفرق عملهم القانونية وعلي رأسهم المحامي  / فاز بيير محمد رئيس مكتب ستان الدولي.

ومثلنا امام المحاكم المصرية المتعددة صاحبة الاختصاص الاصيل 

 

كان الهدف الحفاظ علي حقوق الهيئة والتعاون الكامل والايجابي مع كل العملاء الدوليين الذين يتعاملون مع قناة السويس 

 

وأستطيع أن أؤكد أمام حضراتكم أننا ملتزمون ببنود السرية فيما تم من المفاوضات وأيضا فيما وصلنا إليه من نتائج. 

لكني في نفس الوقت أستطيع أن أؤكد أننا حصلنا علي ما يرضينا. 

لاسيما وأن الشركة المالكة للسفينة هي واحدة من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال ولديها أسطول سفن كبيرة ومتعددة 

لم يكن الأمر سهلا لكننا في النهاية نجحنا جميعا ..

 

سيادة الفريق 

إننا وإذ نحتفل اليوم بانتهاء هذه الأزمة وانتهاء المفاوضات والاجراءات القانونية فإنني أعلن أمام سيادتكم انه لم يكن للجنة التفاوض ان تقف علي ارض صلبة وتأخذ مواقف قوية الا بناء علي انجاز عالمي وحقيقي قام به رجال الهيئة علي مدار ستة أيام استطاعوا فيها أن يثبتوا للعالم كفاءة غير مسبوقة كانت دائما محور فخر اثناء مفاوضتنا مع الأطراف الاخري 

لقد سمعنا طوال المفاوضات انا حلول كثيرة اقترحت من عدة جهات لإنقاذ السفينة اقصرها كان سيستغرق أسابيع وغالبها اشهر ومنها اقتراح بشطر جزء من السفينة واخري تفريغها من حمولتها مع عدم ضمان سلامة السفينة في كل هذه الحلول 

إلا ان الهيئة تمسكت بالحل المصري الذي اقترحه ونفذه ابناؤها والذي انتهي في ستة ايام بنجاح تاريخي لم يسبق في تاريخ الملاحة العالمية دون اي مساس بالسفينة او البضاعه التي عليها 

وأعاود ذكر ما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في التاسع والعشرين من مارس الماضي : 

حيث قال سيادته

‏لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري

 

سيادة الفريق 

انني باسمي ونيابة عن اعضاء لجنة التفاوض أود أن أرفع لسيادتكم خالص تقديرنا وامتنانا للمهندسين والخبراء والفنيين والعاملين في هيئة قناة السويس الذين اشتركوا جميعا لانقاذ السفينة ايڤر جيڤين وستبقي اسمائهم هي الأهم وأعمالهم هي الأبقي في تاريخ مصر وتاريخ الهيئة 

 

كما انني اود أن احيي كل زملائي اعضاء لجنة التفاوض الذين عملوا معي لساعات طويلة وشاقة ومرهقة وكانوا مثالا رائعا في التعاون

 

سيادة الفريق 

ان الادارة الحكيمة والهادئة التي تمتعتم بها طوال هذه الأزمة كانت وستظل مثالا يحتذي به في كيفية التعامل مع مثل هذا النوع من الأزمات الكبري وهذا ليس بغريب علي شخصكم كواحد من كبار قادة قواتنا المسلحة

 

والآن :

أرفع لسيادتكم اليوم  العقود النهائية التي تم الاتفاق عليها طالبين الإذن بالتوقيع 

ومؤكدين علي أن الجميع في انتظار أوامر سيادتكم بانطلاق السفينة ايڤر جيڤن من مصر الي حيث تريد مرحبا بها في اي وقت للمرور بقناة السويس مستقبلا ...

 

عاشت مصر القوية بسواعد أبنائها 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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