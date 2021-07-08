باقة 200 ألف ريال.. 5 سيارات SUV موديل 2021 في السعودية| صور

يضم السوق السعودي العديد من سيارات الـ SUV متعددة المهام، التي تجمع بين الفخامة و الأناقة، و تقدم أفضل أداء بنفس الوقت، وبعدما نالت هذه الفئة شهرة عالمية فى السنوات الأخيرة أصبحت مقصد الكثيرين من مستهلكي السيارات، خاصةً بالسوق السعودي.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري ،سعر و مواصفات 5 سيارات SUV موديل 2021 في السعودية، من باقة 200 ألف ريال.

1 ـ انفينيتي QX70

تتمتع انفينيتي QX70 موديل 2021 بأداء عالي بفضل محركها من نوع V6، سعة 3700 سي سي، بقوة 329 حصان و360 نيوتن.متر من عزم الدوران، بناقل 7 سرعات أوتوماتيكي، مع نظام الدفع الكلى للعجلات.

تقدم انفينيتي QX70 موديل 2021 مقصورة رحبة مزودة لنظام الترحيب الضوئي الداخلي، تضيء مصابيح العتبة الأرض تحت السيارة، و مقاعد أمامية مزودة بخاصية التحكم بالمناخ الهواء البارد أو الدافئ، نظام شاشة الرؤية الشاملة مع نظام كشف الأجسام المتحركة، و بها مساند الرأس النشطة للمقاعد الأمامية التي التحرك إلى الأمام في الحوادث من أجل حماية الراس.

أسعار انفينيتي QX70 موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى LUXE SENSORY بسعر205 ألف ريال.

الفئة الثانية LIMITED بسعر 225 ألف ريال.

2 ـ لاند روفر ايفوك

حصلت سيارة لاند روفر ايفوك 2021 على محرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، بقوة 250 حصان، و 365 نيوتن.متر من عزم الدوران، تتسارع السيارة من 0 الى 100 فى خلال 6 ثوانى، و تصل سرعتها القصوى 230، ناقل الحركة من 8 سرعات.

دعمت سيارة لاند روفر ايفوك 2021 بحساسات مطر للمساحات الأمامية، زجاج خلفي معتم، مصابيح ضباب أمامية و خلفية LED، مع أضواء نهارية LED، إنارة أوتوماتيكية، مصابيح أمامية حساسة للإضاءة، إطارات مقاس، فتحة سقف، سقف بانوراما، مرايات جانبية كهربائي، مرايا ضم كهربائياً، جنوط رياضية مقاس 17 بوصة.

أسعار لاند روفر ايفوك 2021 في السعودية:

الفئة الأولى S 200 PS AWD بسعر 216 ألف ريال.

الفئة الثانية R-DYNAMIC HSE 250 P بسعر 271 ألف ريال.

الفئة الثالثة R-DYNAMIC HSE 300 PS بسعر 298 ألف ريال.



3 ـ مرسيدس GLC 250

تستمد سيارة مرسيدس GLC 250 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة 212 حصان، و عزم اقصى للدوران 350 نيوتن.متر، و تتسارع السيارة من 0 الى 100 في غضون 7 ثوان، و تصل سرعتها القصوى الى 222 كلم/س، يقترن ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات.



جاءت سيارة مرسيدس GLC 250 موديل 2021 بعدة مميزات، منها عجلة قيادة متعددة المهام، فتحات تكييف للمقعد الخلفي، سخانات بالمقاعد الأمامية، مسند يد خلفي، فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، أنوار داخلية، مرآه داخلية بخاصية التعتيم الذاتي، عجلة قيادة متحركة، تكييف ثنائي المناطق، و إمكانية طي ظهر مقاعد الخلف.

يبلغ سعر مرسيدس GLC 250 موديل 2021 في السعودية بـ 214 ألف ريال.

4 ـ بي ام دبليو X3

حملت سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2021 محرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي ، بقوة 253 حصان، و 350 نيوتن.متر من عزم الدوران، و تتسارع السيارة من 0 الى 100 فى خلال 6 ثوان، و تصل سرعتها القصوى 250 كلم/س، و ناقل الحركة من 8 سرعات.

تتمتع سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2021 بتجهيزات متنوعة منها نظام X درايف الذكي للدفع الكلي مع مصابيح LED خارجية ومصابيح ضباب LED، وشاشة باللمس مقاس 10 بوصة، مساعد لركن السيارة ، وتحكم في مسافة الركن في المقدمة، كاميرا للرؤية الخلفية ، وزجاج عازل.

طرحت بي ام دبليو X3 موديل 2021 في السوق السعودي بسعر 265 ألف ريال.



5 ـ هوندا بايلوت

تتوافر سيارة هوندا بايلوت موديل 2021 بمحرك V6، بسعة 3500 سي سي، بقوة 280 حصان، مع عزم دوران 360 نيوتن.متر، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم خلال 9.4 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 175 كلم / س.

تشمل سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2021 حزمة من التجهيزات، منها شاشة عرض بمقاس 8 بوصة، تعمل بأنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام راديو SiriusXM متصل بالقمر الصناعي، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.

أسعار هوندا بايلوت موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى EX AWD بسعر 173 ألف ريال.

الفئة الثانية EX-L AWD بسعر 196 ألف ريال.

الفئة الثالثة TOURING AWD بسعر 219 ألف ريال.