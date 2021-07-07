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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تسليم درع قناة السويس لربان السفينة إيفرجيفن قبل المغادرة ..شاهد

تسليم درع قناة السويس
تسليم درع قناة السويس لربان السفينة البنمية قبل المغادرة

تسلم ربان السفينة البنمية "أيفر جيفين"، درع قناة السويس وباقة ورود، خلال لحظة مغادرة المجري الملاحي لقناة السويس، قبل قليل.


ورصد الموقع لحظة  تسليم الربان هشام إمام كبير مرشدين بالهيئة درع قناة السويس لربان السفينة البنمية نيابة عن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.


وغادرت السفينة البنمية المجري الملاحي لقناة السويس، لتستانف رحلتها البحرية التي قطعتها منذ 3 اشهر ماضية.

 

شهدت خلالها حادث الجنوح والتعليم والتفاوض إلي أن تم توقيع عقود التسوية الودية، اليوم الاربعاء، ورفع الحجز التحفظي ومغادرتها.

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السفينة البنمية أيفر جيفين إيفر جيفين السفينه البنميه قناة السويس درع قناة السويس

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