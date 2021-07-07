تسليم درع قناة السويس لربان السفينة إيفرجيفن قبل المغادرة ..شاهد

تسلم ربان السفينة البنمية "أيفر جيفين"، درع قناة السويس وباقة ورود، خلال لحظة مغادرة المجري الملاحي لقناة السويس، قبل قليل.



ورصد الموقع لحظة تسليم الربان هشام إمام كبير مرشدين بالهيئة درع قناة السويس لربان السفينة البنمية نيابة عن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.



وغادرت السفينة البنمية المجري الملاحي لقناة السويس، لتستانف رحلتها البحرية التي قطعتها منذ 3 اشهر ماضية.

شهدت خلالها حادث الجنوح والتعليم والتفاوض إلي أن تم توقيع عقود التسوية الودية، اليوم الاربعاء، ورفع الحجز التحفظي ومغادرتها.

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