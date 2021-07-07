كين يقود تشكيل إنجلترا أمام الدنمارك في يورو 2020

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمواجهة الدنمارك، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020”

تشكيل إنجلترا أمام الدنمارك في يورو 2020

وضم تشكيل إنجلترا كل من:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: كالفن فيليبس - ديكلان رايس - ماسون ماونت

خط الهجوم: بوكايو ساكا - رحيم ستيرلنج - هاري كين

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة، منتخب إيطاليا في دور النهائي، بعد فوزه أمس على إسبانيا بضربات الترجيح.