أزمات تسببت في مقتل رئيس هايتي داخل قصره.. صحيفة أمريكية توضح

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن دافع قتل الرئيس الهايتي جوينيفل مويس غير معروف حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أن هايتي تشهد توترات منذ فترة طويلة، وذلك بسبب الخلاف حول موعد انتهاء ولاية الرئيس الراحل مويس.

وكان من المقرر أن يتنحى الرئيس، الذي تم انتخابه في 2016، في فبراير الماضي ، لكنه قال إن فترة ولايته استمرت عاما آخر، وسط رفض من المعارضة في هايتي.

كما كان يضغط من أجل إعادة كتابة دستور هايتي للسماح للرئيس بالترشح لولاية ثانية، وسط سيطرة كاملة له على القوات المسلحة.

انتخابات رئاسية

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية جديدة في سبتمبر.

وتابعت الصحيفة أن منفذي الحادث كانوا يتحدثون الإسبانية، كما نقلت تصريحات بأنهم كانوا عبارة عن مرتزقة أجانب.

وأعلنت هايتي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل رئيسها وإصابة زوجته برصاصات قاتلة خلال الليل داخل القصر الرئاسي.