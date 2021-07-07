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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمات تسببت في مقتل رئيس هايتي داخل قصره.. صحيفة أمريكية توضح

رئيس هايتي
رئيس هايتي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن دافع قتل الرئيس الهايتي جوينيفل مويس غير معروف حتى الآن.

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فرض "حالة الحصار" في هايتي بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس

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أول تعليق من جو بايدن على اغتيال رئيس دولة هايتي

وذكرت الصحيفة أن هايتي تشهد توترات منذ فترة طويلة، وذلك بسبب الخلاف حول موعد انتهاء ولاية الرئيس الراحل مويس.

وكان من المقرر أن يتنحى الرئيس، الذي تم انتخابه في 2016،  في فبراير الماضي ، لكنه قال إن فترة ولايته استمرت عاما آخر، وسط رفض من المعارضة في هايتي.

كما كان يضغط من أجل إعادة كتابة دستور هايتي للسماح للرئيس بالترشح لولاية ثانية، وسط سيطرة كاملة له على القوات المسلحة.

 انتخابات رئاسية 

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية جديدة في سبتمبر.

وتابعت الصحيفة أن منفذي الحادث كانوا يتحدثون الإسبانية، كما نقلت تصريحات بأنهم كانوا عبارة عن مرتزقة أجانب.

وأعلنت هايتي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل رئيسها وإصابة زوجته برصاصات قاتلة خلال الليل داخل القصر الرئاسي.  

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