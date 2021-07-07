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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"كواليس" أفضل سيناريو وإخراج بمشروعات تخرج إذاعة وتليفزيون "حلوان"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ناقش طلاب الاذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان مشروعات التخرج برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية وإشراف الدكتورة سحر فاروق رئيس القسم. 

 

وأفادت الدكتورة مها حسني أن قسم الإعلام يزخر بالمواهب والطاقات الشابة، معربة عن سعادتها بفوز القسم بتمويل قيمته ٣ ملايين جنيه لإنشاء برنامج مميز بعد موافقة وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة على مشروع إنشاء برنامج (الإعلام الإلكتروني ).


وأوضحت الدكتورة سحر فاروق أن المشروعات الطلابية لشعبة الاذاعة والتليفزيون هي (٥) افلام ابداعية وهي ..

فيلم " امل " وهو فيلم درامى قصير يدور حول مهنة المصور الصحفى خاصة مصورى الحروب والمناطق الساخنة ومدى تأثرهم تجاه  المواقف الصعبة التى يتعرضون لها.

 فيلم "السيرة" وهو فيلم روائي قصير تدور قصته حول منظمة سرية تسمى باليد السوداء كانت تقوم بعمليات تستهدف الاحتلال الانجليزى عام ١٩١٩.

 فيلم "حلم عم اسماعيل التربى" الذى يدور حول شاب طموح يسعى لتحقيق حلمه فى ظل ظروفه الصعبة.

 فيلم "سديم" وهو شاب يتعرض لعدد من المواقف الصعبة التى تتسبب له فى حدوث اضطرابات نفسية .

فيلم " كواليس " و هو يدور حول مهنة المصور الصحفى والاضطرابات التى تحدث له أثناء تصوير الحروب و المناطق الساخنة. 

 

وأشادت لجنة التحكيم بالمشروعات الطلابية والمستوى المميز الذي قام بتقديمه أبناء جامعة حلوان.

وناقش مشروعات تخرج طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون  الاعلامى  خيرى رمضان والبرت شفيق رئيس قنوات أون وأكسترا نيوز ،و د.محمد سعيد محفوظ.

وتم تقييم المشروعات كالاتى : 

حصل على افضل سيناريو واخراج  وإعداد فيلم كواليس 

حصل على أفضل مونتاج فيلم السيرة

أفضل تصوير فيلم أمل

أفضل موسيقي تصويرية فيلم سديم

أفضل  تمثيل فيلم الحلم

كلية الاداب جامعة حلوان الاذاعة و التليفزيون قسم الاعلام فيلم مشروعات التخرج

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