الجرعة الثانية.. نداء عاجل من الصحة السعودية بشأن لقاح كورونا

وجهت وزارة الصحة السعودية نداء عاجلا للجميع، حيث أكدت أن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء.



وقالت "الصحة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "‏أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل - لجسمك، ويحميك من التحورات التي تطرأ على الوباء".

وأكدت "الصحة" أن الجرعة الثانية من اللقاح تؤخذ بعد 42 يومًا حتى لا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

وكانت وزارة الصحة السعودية ، اليوم (الأربعاء)، أعلنت عن وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى 18,998,183 جرعة، منها 17 مليون جرعة أولى، و1.9 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.38 مليون شخص.

وذكرت وزارة الصحة السعودية في بيان لها البيانات اظهرت أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 171.5 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.



وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أن جميع لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة، مرت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها وسلامتها.

وحسب صحيفة "المدينة" السعودية، أشار العبدالعالي، إلى أن اللقاحات المعتمدة لكورونا في المملكة هي فقط التي تم الموافقة عليها ويتم اعتمادها وتسجيلها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأشار إلى أن اللقاحات المعتمدة في السعودية حتى الآن هي فايزر "بيونتيك" وأكسفورد "أسترازينيكا"، حيث يتم إعطاؤهما داخل المملكة.

ولفت إلى أن هناك لقاحين آخرين هما موديرنا وجونسون أند جونسون، يتم النظر فيهما لمن حصل عليهم خارج المملكة.

وأشار إلى أن اللجان مستمرة وتتابع كل المستجدات وأي تطورات في القوائم لهذه اللقاحات المعتمدة؛ سواء لإعطاء الداخل في المملكة، أو لمن أعطي خارج المملكة، يتم تحديثها والإعلان عنها أول بأول.

أكدت الصحة السعودية ضرورة أن يتبع الفرد ثلاث توصيات في حال مخالطة حالة إصابة "كورونا" مؤكدة، وذلك حفاظا على صحته وصحة من حوله.



وقالت الصحة السعودية: "حسب التوصيات الحالية، فإنه عند مخالطة حالة مؤكدة بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن 15 دقيقة يتم عمل التالي: يعزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة (10 أيام على الأقل) من تاريخ ظهور الأعراض عليه، وينهي العزل بشرط أن تكون آخر 3 أيام بدون أعراض".

مضيفًا أنه يمكن قصر مدة الحجر إلى 7 أيام بشرط توفر نتيجة فحص مخبري، "يحجر المخالط لمدة (10 أيام) من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب، أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب ويمكن قصر مدة الحجر إلى ( ٧ أيام ) في حال توفر نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر".

وتابع: "يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه فوراً، ويقوم بعمل مسحه للفحص المخبري".