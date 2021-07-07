محافظ الجيزة يتفقد موقع إنشاء ممشي جديد بالمريوطية وكوبري المشاة ..شاهد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استكمال أعمال رصف الطبقة السطحية للبر الغربي لجسر ترعة المريوطية والتي تم تنفيذها منذ أيام بدءا من الطريق الدائري الجنوبي حتى كوبري عثمان موجها بالالتزام بكافة المعايير في تنفيذ أعمال التطوير والرصف والتأكد من كفاءه أعمدة الإنارة بالطريق علي أكمل وجه .



كما تفقد المحافظ المحال والمطاعم الحضارية الجديدة بالمنطقة الواقعة بين طريق المريوطية واللبيني موجها بعدم السماح بأي تعديات علي نهر الطريق والحفاظ علي النظافة العامة بالمنطقة ومحيطها .



وعاين المحافظ موقع انشاء كوبري المشاه الجديدة أعلي كورنيش المريوطية في الإتجاه المواجه لشارع العروبة موجها مدير مديرية الإسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة وسرعه الانتهاء من الاعمال الإنشائية لسرعة انهاء المشروع للتسهيل علي المواطنين .



كما تفقد محافظ الجيزة ممشي المريوطية الجديد المقرر إقامة أكشاك حضارية ومطاعم ومحال به موجها بضرورة مراعاة النسق الجمالي به اسوه بما تم في المرحلة الأولي للممشي والذي لاقي استحسانا كبيرا من المواطنين.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.

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