نهائي يورو 2020 .. موعد ومكان مباراة إنجلترا وإيطاليا

حقق منتخب إنجلترا فوزا تاريخيا على الدنمارك بهدفين لهدف، في نصف نهائي بطولة يورو 2020 على ملعب ويمبلي في لندن.

وسيقابل المنتخب الإنجليزي، نظيره الإيطالي الذي تأهل على حساب منتخب إسبانيا بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة النهائية.

وتقام المباراة النهائية لبطولة "يورو 2020" بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا، على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وتلعب المباراة النهائية يوم الأحد المقبل 11 يوليو، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

وفاجأ المنتخب الدنماركي الجميع بوصوله للمربع الذهبي، لأول مرة منذ عام 1992، الذي شهد آنذاك تتويجه بلقبه الوحيد في أمم أوروبا.