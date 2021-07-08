وفد مصر في نيويورك يكشف حجم التداعيات الخطيرة لعدم التوصل لاتفاق بشأن السد الاثيوبي | صور

قدم الوفد المصري في نيويورك برئاسة سامح شكري وزير الخارجية إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق.

وشملت تلك التداعيات وفقا لما اوضحه فريق الوفد المصري وما دارت حوله لقاءات ومباحثات الوزير شكري حول سد النهضة تأثر حصة مصر من مياه النيل بالسلب بسبب الاجراءات الاحادية للملء والتشغيل التي تتبناها اثيوبيا والتي تضيع على مصر نحو مليار متر مكعب من المياه، وهو ما بدوره يؤثر بالسلب على عدد من الجوانب الاخرى

واوضحت الافادة ان التأثير الذي قد تتضرر منه مصر بالاحصاءات ينطوي على فقدان نحو 290 الف شخص لمصادر دخلهم نتيجة التداعيات السلبية التي تتحملها دولتي المصب جراء التعنت الاثيوبي والاستخدام والتشغيل غير المدروس

واضاف الوفد في افادته أن تأثر حصة مصر من مياه النيل قد ينتج عنه ايضا فقدان 130 الف هكتار من الاراضي الزراعية الصالحة فضلا عن زيادة في حجم واردات الغذاء بمعدل 150 مليون دولار

وتشمل التداعيات ايضا زيادة اخرى تقدر بنحو 430 مليون دولار امريكي للمنتجات الزراعية، وفقا لما اورده الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الخارجية والذي عرض جانب من الإحاطة التي قدمها الوفد المصري لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق.

صورة من التداعيات التي شملتها احاطة الوفد المصري لتداعيات أزمة سد النهضة

صورة من التداعيات التي شملتها احاطة الوفد المصري لتداعيات أزمة سد النهضة

الوفد المصري في نيويورك يقدم احاطة لمجلس الامن بتداعيات أزمة سد النهضة