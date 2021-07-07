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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شكري‬ لسكرتير عام الأمم المتحدة: اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها ضروري لحلحلة أزمة سد النهضة| صور

شكري يلتقي جويتريش
شكري يلتقي جويتريش في نيويورك

التقى وزير الخارجية ‫سامح شكري‬ اليوم الاربعاء بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ للتأكيد على الموقف المصري في قضية ‫سد النهضة‬ وعلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث.

ويأتي لقاء شكري وجويتريش على هامش المقابلات والاجتماعات الدبلوماسية التي يعقدها في نيويورك قبل جلسة مجلس الامن المقرر عقدها غدا الخميس

والتقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، المندوب الدائم الهندي لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة ، كما أجرى خلال اليومين الماضيين في نيويورك مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا الخميس ٨ يوليو الجاري.

والتقى شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث.

شكري يلتقي جويتريش في نيويورك
شكري يلتقي جويتريش في نيويورك
شكري يلتقي جويتريش في نيويورك
شكري يلتقي جويتريش في نيويورك
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