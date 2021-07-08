تريند×خبر.. بلوك جديد أصالة تخطف الأنظار بشعر ذهبي قصير.. هاري كين في الأكثر تداولا عبر تويتر

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بعد تألقه في نصف النهائي.. هاري كين في الأكثر تداولا عبر تويتر

تصدر اسم اللاعب هاري كين مهاجم توتنهام، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب تألقه بمباراة نصف النهائي أمام الدنمارك، لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، معبرين عن تألقه في المباراة واستحقاقه الفوز بالجائزة.

وقد فاز هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، بجائزة رجل المباراة التي جمعت منتخب بلاده الإنجليزي بنظيره الدنماركي، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020".

بشعر ذهبي قصير.. أصالة تظهر بلوك جديد I شاهد

ظهرت الفنانة السورية اصالة باطلالة غريبة عليها، حيث تألقت بلوك جديد في أحدث ظهور لها، بشعر ذهبي قصير ومرتب.

وشارك أحد أشهر مصففي الشعر فيديو وصور للفنانة أصالة باللوك الجديد، وذلك عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاجأ جمهورها بطلتها الجديدة، وعبر الكثيرون عن اعجابهم باللوك، واستغرب البعض الاخر، معلقين ان اللوك جريء ولكنه يليق بها.